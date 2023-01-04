متى بدأت النساء في لبس السراويل؟

يرتبط لبس السراويل في العادة بالرجال، لكن ما نراه في يومنا هو إقبال النساء على ارتدائها بشكل واسع، بل ويفضلنها على باقي الأزياء.

وبحسب ما نشرت مجلة «هيستوري إكسترا»، التابعة لإذاعة «بي بي سي» البريطانية فإن ارتداء النساء للسراويل يعود لعصور ما قبل التاريخ.

وأوضحت المجلة أن حضارات قديمة عدة نجت على مرّ التاريخ من “فضيحة” ارتداء النساء ملابس تُشبه السراويل.

ممنوع ارتداء ملابس الرجال

ووجدت العديد من المجتمعات الغربية صعوبة في تقبّل الأمر.

وعلى مدى عدة قرون، كان من المعتاد، بل كان قانونًا، أن ترتدي النساء الفساتين أو التنانير.

ووجهت للقديسة الفرنسية جان دارك، التي قادت الجيش الفرنسي خلال حرب المئة عام، تهمة ارتداء ملابس الرجال، عام 1431 بعد وقوعها في الأسر.

يذكر أنه لم يتمّ تحدّي هذا القانون بجدية إلا في منتصف القرن التاسع عشر، حسب نفس المصدر.

وأثناء الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، ارتدت النساء المدنيات اللواتي تسلمن الوظائف التي كان الرجال يشغلونها تقليديًا، السراويل في بعض الأحيان.

وخلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، ارتدت النساء (مدنيات وعسكريات) البناطيل على نطاق واسع، سواء في العمل أو على الصعيد الاجتماعي.

واستمرت النساء بارتداء البناطيل بعد الحرب، لا سيما للرياضة أو الترفيه.

وظلت اتجاهات الموضة للنساء تركز إلى حد كبير على التنانير أو الفساتين حتى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

أول سروال نسائي

في مطلع خمسينيات القرن 19، صمّمت إليزابيث سميث ميللر، وهي ناشطة أميركية في مجال تغيير زي المرأة والدفاع عن حقوقها، نوعًا من السراويل.

التصميم كان عبارة عن تنورة تصل إلى الركبتين وسروال منتفخ يصل إلى الكاحلين.

واشتهر هذا الزي بعد الإعلان عنه في مجلة (The Lily)، وهي مجلة تملكها الناشطة الأميركية في مجال حقوق المرأة أميليا جينكس بلومر.

ولهذا السبب سرعان ما أصبح هذا النوع من السراويل يُعرف باسم “بلومرز”.

عصر التغيير والازدهار

التغيير في عالم السراويل كان بطيئًا، خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

وكانت مارلين ديتريش وكاثرين هيبورن (من كبار فنّانات هوليوود) تتصدّران الأخبار في كل مرة ترتديان فيها السراويل .

وفي ستينيات القرن الماضي، غيّرت تصميمات البناطيل والتنانير القصيرة المواقف تجاه ما ترتديه النساء على أرجلهن.

وكان ذلك عصر ازدهار ارتداء النساء للسراويل، وبدعم من حركة حقوق المرأة، أصبحت السراويل راسخة كخيارات ملابس شعبية ومناسبة للمرأة في كل مكان.