متى يتسبب شاحن الهاتف في اندلاع الحرائق؟

لا تعتبر الشواحن المقلدة سببا في إتلاف الهواتف المحمولة وحسب، بل قد يمتد ضررها إلى إحداث انفجارات غير متوقعة قد تؤدي إلى اندلاع النيران في البيت.

وغالبا ما تقع هذه الأخطار أثناء النوم، حيث يتم شحن الأجهزة بالقرب من الأسرة والوسائد مما يتسبب في اشعال النار.

ووفق دراسة موجهة، فإن 53 بالمائة من الأشخاص يقومون بشحن هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية إما على أسرتهم أو تحت وسادتهم مما يحول دون تبدد الحرارة المتولدة الأمر الذي يؤدي إلى اندلاع النيران، حسب ما نشره موقع makeuseof.

متى يصبح شاحن الهاتف قابل لإشعال النار؟

– إذا كان الشاحن الخاص بك ساخنا لدرجة أنه يصعب عليك لمسه.

– ظهور علامات ذوبان واضحة في بلاستيك الشاحن أو كابل الشاحن.

– رائحة غير عادية تنبعث من الشاحن، مثل رائحة الدخان أو البلاستيك الذائب.

– علامات الحروق على الشاحن أو الكابل أو المنفذ الذي تم توصيل الشاحن به.

– اهتراء أو تشققات أو تلف في الكابل أو الشاحن.

ـ شحن الجهاز في مكان ضيق، حيث لا يمكن أن تتبدد الحرارة، يزيد من مخاطر الحريق.

– تخزين أو استخدام أجهزة الشحن بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل الورق أو القماش أو الخشب يمكن أن يشكل خطر نشوب حريق في حالة ارتفاع درجة حرارة الشاحن أو حدوث شرارة.

– توصيل عدد كبير جدا من الأجهزة بمنفذ واحد، بما فيها الهاتف، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وربما التسبب في نشوب حريق.

ماذا تفعل في هذه الحالة؟

– إذا كان الشاحن ساخنا بشكل غير مريح، فافصله من المنفذ وابحث عن أي علامات مرئية للأوساخ أو العوائق على الشوكات التي يتم توصيلها بمأخذ الحائط.

– تأكد من أن منفذ الشحن الموجود على هاتفك نظيف، وافحص منفذ USB الموجود على الشاحن نفسه بحثا عن علامات تراكم الأوساخ أو الوبر.

– بمجرد تنظيف المنفذ، حاول مرة أخرى، وإذا كان لا يزال دافئا، فاستخدم كابلا مختلفا لمعرفة ما إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة.

– تذكر أيضا أن تشحن هاتفك بعيدا عن أي شيء قابل للاشتعال، وهذا ينطبق على أي شاحن، حتى الذي يعمل بشكل جيد.

– التزم بشواحن عالية الجودة تحمل علامات تجارية، بحسب موقع howtogeek.

ما خطورة ترك الشاحن موصول بالكهرباء؟

تم تصميم أجهزة الشحن لنقل الطاقة بأمان إلى الهاتف، ولكن عند تركها موصلة دون أي شيء متصل بها، يزداد خطر ارتفاع درجة الحرارة.

يمكن أن يؤدي تراكم الحرارة هذا إلى حرائق كهربائية، تتسبب في كوارث وحوادث مميتة، وفق موقع homemaking.

كيفية شحن هاتفك المحمول بأمان

– يُنصح بشحن هاتفك المحمول باستخدام الشاحن المرفق معه أو الشاحن الذي تم شراؤه من الشركة المصنعة.

– شراء بديل أرخص أو شراء منتج يحمل علامة تجارية زائفة عن طريق الخطأ قد يعني وجود خطر أكبر لحدوث حريق.

– يمكن أن تبدو النسخ المزيفة أصلية للغاية ولكنها في كثير من الأحيان لا تلبي لوائح السلامة الصارمة.

تجنب الشحن الزائد

هناك الكثير من الخرافات حول شحن هاتفك:

يقول البعض أنه لا يجب شحن هاتفك إلا عندما تكون البطارية أقل من 30%، بينما يقول آخرون أنه عليك الانتظار حتى ينفد شحنه بالكامل ثم إعادة شحنه. إذن، لمن يجب أن تستمع؟

بمجرد وصول البطارية إلى نسبة 0% من الشحنزادت سرعة فقدان البطارية للطاقة في المستقبل، ولمنع حدوث ذلك، يُنصح بتوصيله عندما تكون نسبة الشحن فيه تتراوح بين 10% و30%.

يُنصح بعدم شحن هاتفك دائما بنسبة 100٪. وذلك لأن العديد من الهواتف الحديثة تستخدم بطاريات الليثيوم أيون التي تناسب الشحن الجزئي بدلا من الشحن الكامل.

قد يكون من الآمن فصل الجهاز بمجرد وصول نسبة الشحن إلى 80% تقريبا بدلاً من تركه يشحن جيدا بعد امتلاء البطارية، وفقا لموقع ageco.