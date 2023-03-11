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الجزائر

مجلة الجيش: الجزائر تدعو لإقامة نظام عالمي أكثر عدلا

الشروق أونلاين
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مجلة الجيش: الجزائر تدعو لإقامة نظام عالمي أكثر عدلا
ح.م
رئيس الجمهورية

تدعو الجزائر من مختلف المنابر الدولية “لإقامة نظام عالمي أكثر عدلا”، حسب ما أكدته مجلة الجيش في افتتاحية عددها الأخير.

ونوّهت المجلة في افتتاحية عدد شهر مارس 2023، باستمرار الجزائر في توظيف دبلوماسيتها النشطة إقليميا، للمساهمة في حلّ المشاكل التي تشهدها بعض دول الجوار.

وجاء في الافتتاحية:”تدعو الجزائر من كلّ المنابر الدولية إلى إقامة نظام عالمي أكثر عدلا، حتى تتمكّن إفريقيا من إسماع صوتها الموحّد في الساحة الدولية، وعلى مستوى مجلس الأمن”.

وأشار محرّر المجلة في هذا السياق إلى رسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى قمة الاتحاد الإفريقي بأديس بابا، التي دعا فيها إلى تمكين القارة من مقعدين دائمين في مجلس الأمن.

“وفي انتظار تحقيق ذلك، تستمرّ الجزائر في توظيف دبلوماسيتها النشطة إقليميا على وجه الخصوص، للمساهمة في حلحلة المشاكل التي تشهدها بعض دول الجوار، على غرار ليبيا ومالي”، تضيف الافتتاحية.

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