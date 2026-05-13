مجلة الجيش: الجزائر تعزز حصانتها الاقتصادية وتواصل ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية

أكدت افتتاحية العدد 754 من مجلة الجيش، الصادر لشهر ماي 2026، أن الجزائر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز حصانتها الاقتصادية وتقوية دروع سيادتها، من خلال مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتكثيف المشاريع الاستراتيجية الكبرى، في سياق دولي وإقليمي يتسم بالاضطراب والتحولات العميقة في التوازنات العالمية.

وشددت الافتتاحية على أن الجزائر الجديدة حققت تقدماً ملموساً في مسار التنمية الوطنية وكسب ثقة المواطنين، مع تسجيل حركية اقتصادية غير مسبوقة في قطاعات المناجم والصناعة والفلاحة والسكن والنقل والمؤسسات الناشئة، مدعومة بمشاريع كبرى دخل بعضها حيز الخدمة فيما يُرتقب استلام أخرى قريباً، إلى جانب مواصلة سياسة ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني في مناخ أعمال آمن وجاذب.

وأوضحت المجلة أن النمو الاقتصادي الوطني يشهد منحى تصاعدياً بشهادة مؤسسات مالية واقتصادية دولية، وذلك بفضل الإصلاحات والتدابير المعتمدة، ما ساهم في تعافي الاقتصاد الوطني وتوجهه نحو التحرر من الاعتماد على الريع وبناء اقتصاد ناشئ أكثر تنوعاً واستدامة.

وفي هذا السياق، نقلت الافتتاحية عن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، تأكيده أن الجزائر تواصل مسارها في تعزيز قدراتها الاقتصادية في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة، عبر إنجاز مشاريع كبرى مهيكلة ضمن رؤية تنموية استراتيجية متعددة الجبهات، تقوم على تضافر الجهود الوطنية لخدمة الدولة والمواطن.

كما أبرزت الافتتاحية أن الجزائر باتت تحظى بمكانة متنامية كفاعل مؤثر في إفريقيا وحوض المتوسط وعلى المستوى الدولي، مستندة إلى ما حققته من استقرار وإنجازات تنموية، وهو ما جعلها محل ثقة دولية متزايدة، من خلال استقبالها لوفود وقادة من مختلف الدول، وترسيخ دورها كشريك موثوق في تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة، في ظل بيئة دولية شديدة التعقيد.

وفي الشق الدفاعي، أكدت الافتتاحية أن الجيش الوطني الشعبي يواصل، إلى جانب مؤسسات الدولة، تعزيز جاهزيته العملياتية عبر الاستثمار في العنصر البشري وتحديث الوسائل والمعدات، بما يضمن قدرته على مواجهة مختلف التهديدات الحالية والمستقبلية وتحصين البلاد.

ونقلت المجلة تصريح الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي شدد فيه على أن مكانة الدول اليوم ترتبط بقدرتها على تعزيز مقوماتها الجيوستراتيجية والاقتصادية والعلمية، واعتماد الاستباقية في التخطيط والمرونة في اتخاذ القرار وتوظيف الموارد الوطنية لضمان الحضور الفاعل في عالم متغير.

واستحضرت الافتتاحية في مستهلها اليوم الوطني للذاكرة المصادف للذكرى الـ81 لمجازر 8 ماي 1945، مؤكدة أن هذه المحطة التاريخية، رغم ما جسدته من وحشية الاستعمار الفرنسي، فإنها عكست إصرار الشعب الجزائري على المقاومة والتضحية، وكانت الشرارة التي مهدت لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.

وختمت الافتتاحية بالتأكيد على أن الحفاظ على المكتسبات الوطنية واستكمال المشروع النهضوي يتطلب تجنداً جماعياً ووعياً وطنياً وتماسكاً حول المصلحة العليا للبلاد، في مواجهة مختلف التحديات، ومواصلة المسار نحو بناء جزائر قوية تصنع مستقبلها بإرادتها وتفرض مكانتها بثبات.