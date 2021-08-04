مجلة الجيش: الجزائر لن ترضخ لأي جهة مهما كانت قوتها  

قالت مجلة الجيش، في افتتاحية عددها الأخير، إن الجزائر لن تقبل أي تهديد أو وعيد من أي طرف كان، كما أنها لن ترضخ لأي جهة مهما كانت قوتها”.

وجاء في معرض الافتتاحية،”إن الخطوات السريعة والمديدة التي قطعها الجيش الوطني الشعبي حتى الساعة على درب التطور المتعدد المجالات، كفيلة بأن تدحض كل المؤامرات والدسائس مهما كانت طبيعتها وأي كان مصدرها، وهو ما شدد عليه الفريق حينما أكد أن الجزائر لن تقبل أي تهديد أو وعيد من أي طرف كان، كما أنها لن ترضخ لأي جهة مهما كانت قوتها.”

وتابعت “إن التفكير في تقسيم الوطن أو التشكيك في وحدة الشعب أو المساس بشبر واحد من التراب الوطني. هو ضرب من ضروب الخيال والجنون.”

وأوضحت “لأن هؤلاء الحمقى والخونة يجهلون طبيعة الإنسان الجزائري. ولا يقدرون ردة فعله إن حاولت النفوس المريضة المساس بمثقال ذرة بالجزائر.”

وأكدت “حتى تبقى الجزائر عصية على أعدائها دولا كانوا أو أفرادا، فإن كل الإجراءات والقرارات والإنجازات المحققة في الجزائر الجديدة تستهدف أمرين مهمين.”

ويتعلق الأمر الأول حسب افتتاحية مجلة الجيش بــ”حماة الوطن من التهديدات والمخاطر الحالية والمحتملة، في ظل عالم يموج بالمتغيرات الحادة والنزاعات المسلحة.”

وأما الأمر الثاني “لصالح المواطن الجزائري لكي يعيش حياة كريمة يتحقق فيها الرفاه لكل الجزائريين. حتى تبقى بلادنا دوما سيدة في قراراتها لا تقبل أي تدخلات أو إملاءات، ولا تخضع لأي مساومات أو ابتزاز من أي جهة كانت مهما كانت قوتها أو تأثيرها.”