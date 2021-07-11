مجلة الجيش: على شباب الجزائر الحذر من كهنة معابد الفتنة

دعت مجلة الجيش الشباب الجزائري إلى الحذر ممن أسمتهم بكهنة معابد الفتنة، المتسابقين لتهديد البلاد ونشر الإشاعات ضمن مساعي تنصب في خدمة أجندات أجنبية تنشط ضد الجزائر.

وقالت مجلة الجيش، الأحد في افتتاحية عددها الأخير أن شباب الجزائر مطالب بتوخي الحذر ممن يحيكون الأكاذيب ويحترفون تثبط الهمم.

وأضافت المجلة أن شباب الجزائر أصبح أكثر وعيا ويفرق بين الغث والسمين وبين الصالح والطالح وسيظهر الكذب طال الزمن أو قصر.

كما جاء في العدد الأخير من المجلة أن نعمة الأمن التي تتمتع بها الجزائر أزعجت من وصفتهم “بالمعتوهين و المتهورين”، الذين يؤرقهم أمن البلاد واستقرارها.

وأضافت المجلة أن هؤلاء “راحو يتهجمون على كل الانجازات التي تمت لحد الساعة”.

واستشهدت مجلة الجيش بكلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي جاء فيها “إن الشعب الجزائري الذي أمن مسيرته المظفرة بميثاق مرجعية نوفمبر قادر على دحض نوايا التوجهات المريبة ومناوراتها للنيل من أمن واستقرار البلاد، وعازم على التصدي بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر القوية بشعبها وجيشها”.