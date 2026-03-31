مجلس أعمال ومعارض مشتركة لتعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وصربيا

تتجه الجزائر وصربيا نحو تعزيز تعاونهما التجاري عبر آليات عملية، في مقدمتها إنشاء مجلس أعمال مشترك، وتكثيف المشاركة في المعارض والصالونات الاقتصادية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، استلمت “الشروق” نسخة منه، استُقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق من قبل رئيس وزراء جمهورية صربيا جورو ماتسوت، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأوضح البيان أن هذا اللقاء شكّل فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين، لاسيما في المجالات المرتبطة بترقية المبادلات التجارية وتطوير الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين.

كما استعرض الطرفان الإمكانيات المتاحة لتوسيع التعاون الثنائي، من خلال تشجيع مشاركة المؤسسات في المعارض والتظاهرات الاقتصادية، وتنظيم صالونات تجارية مشتركة تسمح بالتعريف بالمنتجات الجزائرية والصربية، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين.

وفي السياق ذاته، أكد الجانبان على أهمية العمل المشترك لإنشاء مجلس أعمال جزائري-صربي، يضم المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة، بما يدعم المبادلات التجارية ويرفع من حجمها خلال المرحلة المقبلة.