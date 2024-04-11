مجلس الأمن يصدر بيانا حول المجاعة في غزة

بمبادرة من 3 دول بينها الجزائر

أصدر مجلس الأمن يوم الخميس، بيانا ندّد فيه بتدهور الأمني والغذائي في قطاع غزة، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء البيان بمبادرة من الجزائر وغويانا وسلوفينيا، حسب ما أوضحه بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن في البيان، عن “قلقهم البالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 7 من أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي”.

“حيث أدّت هذه الهجمات المروّعة إلى رفع عدد العاملين في المجال الإنساني، الذين قتلوا في غزة إلى 224 على الأقل”، يضيف البيان.

كما جدّد أعضاء المجلس “الإعراب عن قلقهم العميق إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع. والوضع الإنساني الكارثي، والتهديد بحدوث مجاعة وشيكة في غزة”.

ودعا البيان في هذا الشأن إلى “الرفع الفوري لجميع الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى القطاع”.