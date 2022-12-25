مجلس الوزراء: زيادات بنسبة 47 بالمئة في أجور الموظفين.. ورفع منحة البطالة ومعاشات التقاعد

أقرّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد، زيادات جديدة في أجور الموظفين، إلى جانب رفع القيمة المالية لمنحة البطالة، والحدّ الأدنى لمعاشات التقاعد.

ووجّه الرئيس تبون لدى ترؤسه لمجلس الوزراء، برفع منحة البطالة إلى 15 ألف دينار، مع تكفّل الدولة بتكلفة التغطية الاجتماعية للمستفيدين منها.

كما سيتمّ رفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد إلى 15 ألف دينار، لمن كان يتقاضى أقل من 10 آلاف دينار. وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار.

وبالنسبة لرفع أجور الموظفين، ستتراوح الزيادة عامي 2023 و2024، بين 4500 دينار و8500 دينار، في كل سنة، حسب الرتب.

هل تمسّ زيادات الرواتب في الوظيف العمومي عمال القطاع الاقتصادي؟

ستمسّ الزيادات الجديدة في أجور الموظفين نحو مليونين و800 ألف من عمال الوظيف العمومي، حسب ما أكده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة.

أما فيما يتعلّق بموظفي القطاع الاقتصادي، فإن تطبيق الزيادات يتوقف على الاتفاقيات الجماعية المبرمة بين المؤسسات والشريك الاجتماعي.

وقال الوزير شرفة في حديث للتلفزيون العمومي مساء الأحد:”ستتراوح الزيادة الجديدة في كلّ من 2023 و2024، بين 4500 و8500 دينار، حسب رتب الموظفين”.

وأضاف:”ستبلغ الزيادة في راتب الأستاذ على سبيل المثال نحو 13.500 دينار. كما يستفيد العامل المهني البسيط من زيادة سنوية بقيمة 4500 دينار”.

زيادة إنتاج الغاز تنفيذا لالتزامات الجزائر مع شركائها الأجانب

وقد ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، وعروضا في عدّة قطاعات.

وحسب بيان للرئاسة فقد تطرّق الاجتماع بالدراسة إلى مشروعي قانوني القرض والنقد المصرفي، وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

كما تناول اجتماع مجلس الوزراء عروضا تخصّ رفع الأجور، تشخيص قطاعي الصحة والصناعة الصيدلانية. إضافة إلى عروض أخرى في قطاعات، الطاقة، التكوين، والصيد البحري.

وفي قطاع الطاقة، وجّه الرئيس تبون وزير الطاقة والمناجم، بالعمل على زيادة إنتاج الغاز. “بغرض المحافظة على معدل الاستهلاك الوطني من جهة، و تقوية التصدير من جهة أخرى، تنفيذا لالتزامات الجزائر مع شركائها الأجانب”.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: