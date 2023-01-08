مجلس الوزراء: “شرطة المياه” ومحطات تحلية مياه البحر للحفاظ على الثروة المائية

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، تعليمات بتفعيل دور “شرطة المياه”، وتعميم إنشاء محطات تحلية مياه البحر، في إطار “مخطط استعجالي” للحفاظ على الثروة المائية للبلاد.

جاء ذلك في خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، الذي خُصّص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.

وقد تضمّن الاجتماع أيضا، عروضا وزارية مشتركة. تناولت آلية تموين السوق الوطنية بسماد اليوريا، التحضيرات لشهر رمضان 2023، ومشاريع تحلية مياه البحر.

وفيما يتعلّق بمشاريع تحلية المياه البحر، وجّه الرئيس تبون في هذا الاجتماع بـ:

استنفار مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي. يهدف إلى سنّ سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية.

كما تحدّث الرئيس حسب بيان الاجتماع عن “تفعيل دور شرطة المياه، التي تختصّ في مراقبة استعمال المياه في كل المجالات، وعبر التراب الوطني. لمحاربة التبذير”.

إلى جانب ذلك، سيتمّ “إنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي. تجنّبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي يمر بها العالم”.

البيان الكامل لمجلس الوزراء: