مجلس الوزراء: 6 أشهر لرقمنة أملاك الدولة والضرائب والجمارك

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد، بتجسيد مشروع رقمنة قطاعات أملاك الدولة والضرائب والجمارك، في غضون 6 أشهر على أقصى تقدير.

وحسب ما جاء في بيان الاجتماع، فقد اعتبر الرئيس تبون أن “الهدف من الرقمنة، ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية، التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال”.

“وإنما هي قضية أمن قومي، وخدمة لمصالح المواطن، وعلى رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة، وأملاك الأفراد”، يقول الرئيس.

وحثّ رئيس الجمهورية الحكومة على “الاعتماد في تحقيق هذا الهدف الحيوي للدولة، على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية، ومكاتب الدراسات دوليا”.

من جهة أخرى، وجّه الرئيس تبون في نفس الاجتماع بمراجعة منحة التضامن المخصّصة للعائلات المعوزّة، والمقدّرة حاليا بـ3.000 دينار.

وتأتي هذه المراجعة “مواصلة لمسار صون كرامة المواطنين، على اختلاف فئاتهم، وحماية القدرة الشرائية”، يضيف رئيس الجمهورية.

البيان الكامل لمجلس الوزراء: