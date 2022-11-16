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مجمّع الشروق يحصد 3 جوائز في مسابقة أوريدو “نجمة الإعلام”

الشروق أونلاين
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مجمّع الشروق يحصد 3 جوائز في مسابقة أوريدو “نجمة الإعلام”
ح.م
مسابقة أوريدو "نجمة الإعلام"

حصد مجمّع الشروق أمسية الثلاثاء 3 جوائز في مسابقة أوريدو “نجمة الإعلام”، في طبعتها الـ15، المخصّصة لموضوع التحوّل الرقمي في الجزائر.

وعادت جوائز الشروق في المسابقة إلى كلّ من:

محمد عبد المؤمن، الجائزة الأولى في فئة الصحافة الإلكترونية، عن موضوع “المقاول الذاتي.. هوية رقمية لرحّالة الاقتصاد الرقمي في الجزائر”.

إبتسام وبسلامة، الجائزة الأولى في فئة السمعي البصري، عن برنامج تحريّات على قناة  الشروق نيوز.

عمر بودي، الجائزة الثانية في فئة السمعي البصري، عن برنامج “لا كازا ديال السبور”.

كما استهلّ حفل تسليم الجوائز على الفائزين في المسابقة، بتكريم خاص لذكرى مؤسس مجمّع الشروق الأستاذ الراحل علي فضيل.

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