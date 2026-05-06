محادثات جزائرية أوزبكية لتوسيع التبادل التجاري وإطلاق شراكات استثمارية

بحث وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق مع سفير جمهورية أوزبكستان لدى الجزائر منصورباك كيليشاف سبل رفع حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي، مع الاتفاق على العمل نحو إنشاء مجلس أعمال مشترك ودراسة إبرام اتفاق تجاري تفاضلي يمنح امتيازات متبادلة.

وشدد الجانبان خلال اللقاء أمس الثلاثاء على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لاستغلال الإمكانيات المتاحة لدى البلدين، بما يسهم في تطوير المبادلات التجارية ودعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.

كما تطرقت المحادثات إلى إمكانية تنظيم معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في أوزبكستان، بهدف التعريف بالمنتج الوطني وفتح أسواق جديدة أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في ظل التوجه نحو تطوير آليات عملية لتقوية التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين وترقية الاستثمارات المشتركة.