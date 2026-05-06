-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

محادثات جزائرية أوزبكية لتوسيع التبادل التجاري وإطلاق شراكات استثمارية

الشروق أونلاين
  • 133
  • 0
محادثات جزائرية أوزبكية لتوسيع التبادل التجاري وإطلاق شراكات استثمارية
وزارة التجارة الخارجية
جانب من اللقاء

بحث وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق مع سفير جمهورية أوزبكستان لدى الجزائر منصورباك كيليشاف سبل رفع حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي، مع الاتفاق على العمل نحو إنشاء مجلس أعمال مشترك ودراسة إبرام اتفاق تجاري تفاضلي يمنح امتيازات متبادلة.

وشدد الجانبان خلال اللقاء أمس الثلاثاء على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لاستغلال الإمكانيات المتاحة لدى البلدين، بما يسهم في تطوير المبادلات التجارية ودعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.

كما تطرقت المحادثات إلى إمكانية تنظيم معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في أوزبكستان، بهدف التعريف بالمنتج الوطني وفتح أسواق جديدة أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في ظل التوجه نحو تطوير آليات عملية لتقوية التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين وترقية الاستثمارات المشتركة.

مقالات ذات صلة
60 عامًا على تأميم المناجم.. مشاريع كبرى تعزز دور القطاع في تنويع الاقتصاد

60 عامًا على تأميم المناجم.. مشاريع كبرى تعزز دور القطاع في تنويع الاقتصاد

وفد جزائري يبحث في تشاد إنجاز مقطعين من الطريق العابر للصحراء

وفد جزائري يبحث في تشاد إنجاز مقطعين من الطريق العابر للصحراء

الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين

الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين

350 مليون دولار.. ملف يفتح نقاشاً حول نزيف عائدات التصدير

350 مليون دولار.. ملف يفتح نقاشاً حول نزيف عائدات التصدير

توقيع مشروع لدعم تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي 2025-2030

توقيع مشروع لدعم تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي 2025-2030

إحكام الرقابة على المال الخفي.. وسجل يكشف المالكين الحقيقيين!

إحكام الرقابة على المال الخفي.. وسجل يكشف المالكين الحقيقيين!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد