محاكمة دونالد ترامب تنطلق يوم 4 مارس 2024

تم تحديد تاريخ 4 مارس 2024 لمحاكمة دونالد ترامب، في حين يقول أنه سيواصل الترشح للرئاسيات حتى من وراء أسوار السجن.

ستنطلق محاكمة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية والمترشح للإنتخابات المقبلة، دونالد ترامب يوم 4 مارس 2024.

وستنطلق محاكمة ترامب في محكمة فيديرالية في واشنطن وذلك بتهمة محاولة إلغاء نتيجة الإنتخابات الرئاسية لعام 2020.

حسب “فرانس برس”، قررت القاضية تانيا شوتكان، والتي ستترأس جلسات المحاكمة، اليوم الإثنين 28 أوت، في أن تنطلق المحاكمة يوم 4 مارس 2024. وهذا بعد استماعها لمقترحات الطرفين.

وقد اقترح المدعي العام الخاص جاك سميث، بداية المحاكمة يوم 2 جانفي 2024، فيما طالب دفاع ترامب إنطلاقها في أفريل لنفس العام.

وقد وصف ترامب التهم الموجهة إليه بأنها “تافهة ومفتعلة ولا معنى لها”. هذا أثناء مقابلة أجراها معه تاكر كارلسون وبثت على منصة “إكس”،تويتر سابقا، يوم الأربعاء 23 أوت.

قبل أن يسلم نفسه للسلطات ويمر بسجن مقاطعة فولتون في جورجيا يوم الخميس 24 أوت. كي ينشر بعد مغادرته السجن الصورة الجنائية التي التقطت له هناك مع عبارة “تدخُل في الانتخابات.. لا تستسلم أبدا”، في حسابه على منصة “إكس”.

ويواجه دونالد ترامب تهما بارتكاب جرائم جنائية، وتتعلق آخرها بمحاولة إلغاء نتيجة الإنتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا.

وقد نشرت “بي.بي. سي” أن ترامب إضافة إلى 18 شخصا آخرين، يواجهون لائحة مكونة من 41 تهمة. ومن بين المتهمين الآخرين مع ترامب محامياه السابقان، ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق، إضافة إلى مسؤول سابق بوزارة العدل.

هؤلاء متهمون باعتبارهم “منظمة إجرامية”، ومتهمون بعديد الجرائم منها : أقوال وكتابات كاذبة، التزوير، انتحال صفة موظفين عموميين، التآمر احتيالا على الدولة.

وأخطر تهمة هي انتهاك قانون المنظمات المؤثرة الفاسدة، التي يعاقب عليها قانون “ريكو”، والتي يمكن أن تبلغ عقوبتها السجن لمدة 20 عاما.

دونالد ترامب، ولكون القانون الأمريكي لا يمنع من الترشح للإنتخابات الرئاسية من يواجه تهما جنائية، سيواصل حملته الإنتخابية. وقد سبق له وقال أنه لا يوجد حكم سيوقف حملته، وسيواصل الترشح حتى من وراء أسوار السجن.