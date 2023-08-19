محاولات اعتداء “سيبرانية” على ملعب نيلسون مانديلا (فيديو)

وهكذا يتمّ التصدّي لها..

تعرّض النظام الإلكتروني لملعب نيسلون مانديلا في العاصمة، لعدّة محاولات اعتداء “سيبرانية” منذ افتتاحه مطلع العام الجاري، حسب ما كشف عنه مسؤول تكنولوجيا المعلومات بالملعب محمد أمين لعريبي.

لعريبي قال خلال مشاركته في العدد الأخير من سلسلة “لاكازا ديال السبور” للأخوين عمر وزهير بودي، التي بثت على قناة الشروق العامة مساء الجمعة، إن الهجمات تزامنت مع إجراء المباريات على الملعب.

وأكد لعريبي:”طالنا أننا في ملعب ذكي، فإننا معرّضون بكثرة لمحاولات القرصنة والاعتداءات السيبرانية. وقد وقعت عدّة محاولات في أثناء إقامة مباريات على الملعب”.

وأضاف المتحدث:”التحدّي هو أنه علينا أن نشدّد الحماية على الأنظمة الأكثر أهمية بالملعب في أثناء المقابلات، على غرار الإضاءة وغيرها”.

وللتصدّي لهذه الحاولات، فإن الملعب يتوفّر على أجهزة متطوّرة (Firewall) تسمح بضمان حماية عالية ضد أي هجمات محتملة، يؤكد لعريبي.