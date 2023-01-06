“ملعب براقي (نيلسون مانديلا) جاهز لاحتضان الشان”

يستجيب لجميع مواصفات الاتحاد الدولي:

أكد مدير مشروع ملعب “نيلسون مانديلا”، عبد الحميد بورومة، أن هذه المنشأة الكروية باتت جاهزة لاحتضان البطولة الإفريقية للأمم للاعبين المحليين-2022 (المؤجلة الى 2023)..

وصرح بورومة خلال جولة قادته مع وسائل الإعلام الوطنية لاكتشاف هذه المنشأة قائلا: “الملعب جاهز لاحتضان مباريات البطولة الإفريقية للمحليين (شان) أو أي مباراة أخرى. الآن يمكن القول أن الجزائر لديها جوهرة حقيقية تستجيب لجميع مواصفات الاتحاد الدولي (فيفا)، وأتمنى فقط الحفاظ عليه لاسيما من طرف الجمهور الوافد”.

وأضاف المتحدث أن هذا الملعب الذي يحمل اسم نيلسون مانديلا “يتسع لـ40 ألف متفرج منها 6500 مقعد للشخصيات الهامة، وبه 22 غرفة لكبار الشخصيات، وأرضية ميدان ذات عشب طبيعي مائة بالمائة، فضلا عن أنه يتوفر على ميدان آخر للتدريبات، ومواقف لسيارات الجمهور تتسع لأكثر من 2000 مكان، إضافة إلى حظيرة خاصة بالرسميين وأخرى بوسائل الإعلام”.

وبحسب هذا المسؤول، فإن مداخل الملعب قد قسمت إلى ستة، منها ما هو مخصص للجماهير الوافدة وأخرى للشخصيات الهامة والرياضيين والرسميين. وأوضح قائلا: “لدينا ست بوابات، واحدة للشخصيات الهامة وواحدة للرسميين وأخرى للوجستيك، أما الثلاث الأخرى فستخصص للجمهور، حيث سيكون الولوج سهلا بالنسبة للجميع”. وأفاد أيضا بأن “المشروع مجهز بكل ما يلزم لاسيما الطاقة التي تزود الملعب بأكمله. هناك غرفة للتحكم عن بعد يمكن من خلالها غلق المداخل والتحكم أيضا في المعدات”. الملعب مجهز أيضا بأجهزة حديثة تسهل العمل الصحفي، لاسيما في ما يخص شبكة الإنترنت والنقل المباشر.ويقول مدير مشروع الملعب بهذا الخصوص “هناك شبكة إعلامية تربط جميع متعاملي الهاتف النقال، لتسهيل عمل الإعلاميين، فضلا عن كونها تربط التلفزيون الجزائري لتسهيل عملية النقل المباشر للمباريات”.

وقد خصص مدرج للصحفيين يحتوي على 240 مقعد إضافة إلى قاعة للمحاضرات تضم 250 مقعد لاحتضان الندوات الصحفية.

من جهته، أكد المدير العام للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة، مايدي طيفور، أن الملعب جاهز على جميع المستويات بل هو قادر على احتضان مباراتين في اليوم. وصرح قائلا: “نحن في آخر اللمسات والعمال المتواجدين هنا يقومون بالنظافة فقط، لأننا انتهينا من أشغال الملعب يوم 5 جويلية الفارط. بعدها مررنا إلى مرحلة تجريب التجهيزات التي تتطلب تقنيات عالية تضاهي الملاعب العالمية والتي كللت بالنجاح”.

وقال أيضا: “الملعب جاهز من كل النواحي، بل يمكننا تنظيم مباراتين في اليوم بما أنه يتوفر على أربع غرف تغيير الملابس”، مضيفا: “هناك على مستوى الملعب 10 منصات تتسع لـ36 كاميرا للبث التلفزيوني. ولدينا أيضا 416 كاميرا مراقبة”. جدير بالذكر أن هذا المشروع، الذي أوكل إلى وزارة السكن والعمران والمدينة بقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تداولت على إنجازه 30 شركة جزائرية في شتى المجالات، فضلا عن الشركة الصينية التي أشرفت عليه.

معلوم أن ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي سيحتضن المقابلتين الافتتاحية والنهائية لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين فضلا عن لقاءات المجموعة الأولى التي تضم كل من الجزائر وليبيا وإثيوبيا والموزمبيق، إضافة إلى لقاءات من الدورين ربع النهائي ونصف النهائي.