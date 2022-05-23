محرز.. العربي الأكثر تتويجا بالألقاب ويتفوّق على صلاح وحكيمي

قال إن مانشستر سيتي يستحق لقب "البرميرليغ"

عاد الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي إلى الانفراد بصدارة اللاعبين العرب الأكثر تتويجا بالألقاب في أوروبا، بعد تتويجه بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، أول أمس، للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، ليتقدم على النجم المصري محمد صلاح.

وتوّج مانشستر سيتي بلقب الدوري الانجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب والمثير على أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدفين (3ـ2)، وكان “السكاي بلوز” متأخرين في النتيجة بهدفين دون رد، قبل أن يسجلوا رومونتادا تاريخية بتسجيل ثلاثية، سجل الألماني إلكاي غوندوغان ثنائية منها، في حين سجل الإسباني رودري هدفا واحدا، وفضّ رياض محرز الشراكة في ترتيب أكثر اللاعبين العرب تتويجا في القارة العجوز بإحرازه للقبه التاسع في المجموع، في حين توقفت حصيلة محمد صلاح، الذي خسر لقب الدوري الانجليزي الممتاز مع ليفربول عند حدود الثمانية ألقاب.

وتحصل رياض محرز على 9 ألقاب في أوروبا وكانت كلها في إنجلترا، حيث فاز بالدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي مرة واحدة، وثلاث مرات مع مانشستر سيتي، وكأس الرابطة الانجليزية 3 مرات، وكأس الاتحاد الانجليزي مرة واحدة، ولقب واحد في كأس الدرع الخيرية، في حين تحصل محمد صلاح من جهته على لقب الدوري السويسري مرتين مع بازل، كما توّج مع ليفربول بلقب واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة الإنجليزية وأخيرا كأس الاتحاد الانجليزي.

إلى ذلك، يبتعد اللاعبون العرب الآخرون المتواجدون ضمن قائمة الأكثر تتويجا في القارة العجوز عن الدولي الجزائري بفارق لقبين، بالنسبة للثنائي، المغربي أشرف حكيمي، الذي توج بألقابه مع ريال مدريد الإسباني وانتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، والمصري محمد النني، الذي توج بألقابه مع بازل السويسري فريقه السابق ونادي أرسنال الانجليزي فريقه الحالي، وبفارق 3 ألقاب عن المغربي حكيم زياش، الذي تحصل على ألقابه مع نادي أجاكس أمستردام الهولندي فريقه السابق، وتشيلسي الانجليزي فريقه الحالي.

من جهة أخرى، أكد رياض محرز في تصريحات لقناة “كنال +” الفرنسية أن المان سيتي يستحق التتويج باللقب، وصرح: “لقد أثبتنا أننا فريق كبير، كنا منهزمين في النتيجة بهدفين وعدنا وحققنا الفوز وتوجنا باللقب”، قبل أن يضيف ممازحا ليفربول: “ليفربول فريق مجنون، لا بُد أنهم سئموا منا، لولا وجودنا لحققوا كل شيء هذا الموسم”، مضيفا: “أؤكد أن ليفربول فريق خيالي، ولكننا هنا أيضا وقمنا باللازم من أجل التتويج بالدوري عن جدارة، رغم صعوبة المهمة، ولم نُهدر فرصة الحصول على اللقب من جديد”، قبل أن يتحدث بطريقة غير مباشرة عن مستقبله في النادي السماوي: “سنكون هنا الموسم القادم من جديد من أجل الحصول على اللقب مرة أخرى، ولن نهدره في النسخة القادمة”.

يجدر الذكر أن رياض محرز أنهى الموسم الحالي هدافا لنادي مانشستر سيتي برصيد 24 هدفا مع تقديمه لـ9 تمريرة حاسمة في 47 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.