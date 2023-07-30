محرز رابع أعلى راتب في الدوري السعودي

بعد رونالدو وبن زيمة وكانتي

يحتل النجم الجزائري، رياض محرز، المتنقل حديثا إلى صفوف نادي الأهلي السعودي، المركز الرابع في ترتيب اللاعبين الأعلى دخلا في الدوري السعودي لهذا الموسم، بحسب ما كشفته صحيفة “الصن” البريطانية”. ويتحصل محرز على رابع أعلى راتب في الدوري السعودي بعد كل من النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو مع النصر في المركز الأول، كريم بن زيمة مع الاتحاد في المركز الثاني والفرنسي نكونو كانتي في المرتبة الرابعة في الترتيب.

كما تعد صفقة انتقال محرز الصفقة الثامنة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” والثالثة خصوصا للأهلي بعد السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول إلى الأهلي، إضافة للفرنسي نجولو كانتي القادم من تشيلسي إلى الاتحاد، البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون وإندررز إلى الهلال، السنغالي خاليدو كوليبالى من تشيلسي إلى الهلال، البرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد إلى النصر، الإنجليزي جوردان هندرسون من ليفربول إلى الاتفاق.كما ارتفعت القيمة السوقية لنادي الأهلي من 23.08 مليون يورو إلى 43.08 مليون يورو. ويعد عادل معيزة أول جزائري ارتدى قميص النادي الأهلي، وذلك في (سبتمبر) في 2008، ثم يوسف سعيبي في العام الذي يليه، وأخيرا يوسف بلايلي في 2019.

علما أن النادي الجديد للدولي الجزائري الأهلي السعودي تلقى خسارة ثقيلة أمام هايدنهايم الألماني بنتيجة سنة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ودية تحضيرية. ولم يشارك قائد “الخضر” رياض محرز في المباراة، حيث كان متواجدا بالملعب، وتابع كل أطوارها. وغاب محرز عن المواجهة بسبب التحاقه المتأخر بتربص الأهلي السعودي في النمسا، في حين شارك رياض بودبوز أساسيا.

ويخوض الأهلي معسكره الحالي في النمسا استعدادا للموسم الجديد، وأبرم النادي السعودي صفقات من العيار الثقيل حيث ضم حارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي من تشيلسي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول والنجم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي.

يذكر أن محرز كان رسّم نهاية الأسبوع المنصرم انضمامه لصفوف أهلي جدة السعودي، بصفقة قدرت بـ35 مليون يورو.