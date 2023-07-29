محرز شخصية مهمة في النجاح الذي حققناه في آخر خمس سنوات

بعد مغادرته السيتي إلى الأهلي السعودي غوارديولا:

أشاد بيب غوارديولا بشكل خاص بما قدمه رياض محرز بعد رحيل الجناح عن مانشستر سيتي، فبعد خمس سنوات من النجاح الهائل في الاتحاد، انتقل قائد المنتخب الوطني الجزائري لخوض تحدٍ جديد مع نادي الأهلي السعودي.

وفي الفترة التي قضاها مع السيتي، لعب ساحر العرب 236 مباراة، وسجل 78 هدفًا وأصبح عنصرًا أساسيًا في فريق غوارديولا. “لقد فاز بـ 11 لقبًا كبيرًا مع السيتي وغادر بعد حصولنا على الثلاثية التاريخية” قال غوارديولا.

وأشاد مدرب السيتي بيب غوارديولا بتأثير محرز ومساهمته الفعالة في نتائج السيتي، وذلك في الندوة الصحفية قبل مباراة أتليتكو مدريد في جولة آسيا التحضيرية، وقال بيب: “لقد كان محبوبا من الجميع، شخصية مهمة في النجاح الذي حققناه في آخر خمس سنوات، أتمنى له ولأسرته كل التوفيق.” وتابع: “إنه أحد اللاعبين في مسيرتي الذين استمتعت بهم كثيرًا، لديه مهارات وقدرات لا تصدق.”

وأضاف غوارديولا: “لقد استمتعت كمدرب بالتواجد معه، وكانت لدي علاقة خاصة معه وبها احترام كثيرا” وأشار: “ليس من السهل استبدال هذا النوع من اللاعبين، إنه لا يشعر بالضغط فهو رجل يحب أن يلعب كل يوم ليكون سعيدًا.” كما أوضح الكتالوني: “أفهم تماما قراره بالرحيل، أعرف مدى صعوبة عدم اللعب في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا.” وشدد بيب: “كان من الجيد حقًا العمل معه، فهو لطيف للغاية وتعلمت الكثير منه.” عندما سئل عما إذا كان لديه خطة محددة لمحاولة العثور على بديل، قال مدرب السيتي إن النادي سينتظر ويرى ما سيحدث من الآن وحتى نهاية فترة الانتقالات.

وأشار غوارديولا إلى أن العدد المتزايد من اللاعبين الكبار الذين يتم جذبهم إلى الدوري السعودي كان له بالفعل تأثير على تكوين سوق الانتقالات. وقال: “كل لاعب هو كل لاعب، إنهم أرقام في الفريق، السوق مفتوح حتى نهاية أغسطس، لا نبحث عن بديل لرياض من حيث المهارة لأن كل لاعب مختلف.” وواصل بيب: “سنرى ما سيحدث للاعبين المعارين وأي لاعبين سيبقون هنا، بعض الأشياء سوف تحدث.” وأردف: “لقد غيرت المملكة العربية السعودية سوق الانتقالات قبل بضعة أشهر عندما كان كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي رحل حينها لم يعتقد أحد أن هذا العدد الكبير من اللاعبين الكبار سيلعبون في الدوري السعودي، في المستقبل سيكون هناك المزيد ولهذا السبب يجب أن تكون الأندية على دراية بما يحدث.”وأتم غوارديولا تصريحاته: “حصل رياض على عرض مذهل ولهذا لا يمكننا أن نقول له لا تفعل ذلك.”