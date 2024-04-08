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رياضة

محرز سيواصل اللعب مع “الخضر”

الشروق أونلاين
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محرز سيواصل اللعب مع “الخضر”

قال مساعد مدرب المنتخب الوطني نبيل نغيز في تصريحات صحفية أن الدولي الجزائري رياض محرز سيواصل اللعب مع الخضر، فهو لا يزال قادراً على تقديم الإضافة  للمنتخب الوطني، مضيفا “لقد تواصل المدرب بيتكوفيتش مع محرز وسليماني، وهناك أيضاً مفاوضات جارية الآن مع أسماء جديدة لم تلعب للمنتخب الجزائري من قبل”.

يشار إلى أن رياض محرز، البالغ من العمر 33 عاماً، كان قد انضم لأول مرة للمنتخب الجزائري، في مارس 2014، وذلك قبيل المشاركة مع “الخضر“، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي جرت، في نفس السنة، بالبرازيل.

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