-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
يرغب في التخلص من مهاجمه غريزمان

محرز ضمن رباعي إنقاذ برشلونة من ورطة الفرنسي

الشروق الرياضي
  • 691
  • 0
محرز ضمن رباعي إنقاذ برشلونة من ورطة الفرنسي

يرغب برشلونة في التخلص من مهاجمه أنطوان غريزمان، هذا الصيف، لتخفيض فاتورة رواتب لاعبيه، بناء على طلب رابطة الليجا، من أجل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وربطت تقارير صحفية غريزمان مؤخرًا، بالدخول في صفقة تبادلية مع ساؤول نيجويز، لاعب أتلتيكو مدريد، لكن برشلونة طلب الحصول على مبلغ مالي إضافي، وهو ما أدى لفشل المفاوضات.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن إدارة البلوجرانا بدأت تفكر جديًا، في عقد صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، الذي يضم عديد اللاعبين المثيرين للاهتمام. وأضافت الصحيفة أن برشلونة سيرحب بضم أحد اللاعبين “رحيم سترلينج، برناردو سيلفا، رياض محرز، إيميريك لابورت”، في حال التوصل لاتفاق حول صفقة تبادلية مع السيتي. وترددت أنباء مؤخرًا أيضًا عن احتمالية عقد صفقة تبادلية، بين البارسا ويوفنتوس، تشمل غريزمان وباولو ديبالا، قبل أن يتم نفيها سريعًا. لكن هذه الأنباء المتواترة حول غريزمان تحديدًا، تشير إلى أنه بات قريبًا من مغادرة برشلونة.

مقالات ذات صلة
أوّل مباراة لِآدم الوناس مع نابولي بعد غياب دام سنتَين

أوّل مباراة لِآدم الوناس مع نابولي بعد غياب دام سنتَين

روسيا تُرسل لقاح “سبوتينك” إلى الرياضيين الجزائريين

روسيا تُرسل لقاح “سبوتينك” إلى الرياضيين الجزائريين

صعود فريقَي شلغوم العيد والأربعاء إلى القسم الأوّل

صعود فريقَي شلغوم العيد والأربعاء إلى القسم الأوّل

“بوش” غير مقتنع بسليماني وقد يدفعه للرحيل عن ليون الفرنسي

“بوش” غير مقتنع بسليماني وقد يدفعه للرحيل عن ليون الفرنسي

3 أندية أوروبية تتنافس لِانتداب بولحية

3 أندية أوروبية تتنافس لِانتداب بولحية

وناس مقترح على سامبدوريا الإيطالي

وناس مقترح على سامبدوريا الإيطالي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد