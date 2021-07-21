محرز ضمن رباعي إنقاذ برشلونة من ورطة الفرنسي

يرغب في التخلص من مهاجمه غريزمان

يرغب برشلونة في التخلص من مهاجمه أنطوان غريزمان، هذا الصيف، لتخفيض فاتورة رواتب لاعبيه، بناء على طلب رابطة الليجا، من أجل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وربطت تقارير صحفية غريزمان مؤخرًا، بالدخول في صفقة تبادلية مع ساؤول نيجويز، لاعب أتلتيكو مدريد، لكن برشلونة طلب الحصول على مبلغ مالي إضافي، وهو ما أدى لفشل المفاوضات.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن إدارة البلوجرانا بدأت تفكر جديًا، في عقد صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، الذي يضم عديد اللاعبين المثيرين للاهتمام. وأضافت الصحيفة أن برشلونة سيرحب بضم أحد اللاعبين “رحيم سترلينج، برناردو سيلفا، رياض محرز، إيميريك لابورت”، في حال التوصل لاتفاق حول صفقة تبادلية مع السيتي. وترددت أنباء مؤخرًا أيضًا عن احتمالية عقد صفقة تبادلية، بين البارسا ويوفنتوس، تشمل غريزمان وباولو ديبالا، قبل أن يتم نفيها سريعًا. لكن هذه الأنباء المتواترة حول غريزمان تحديدًا، تشير إلى أنه بات قريبًا من مغادرة برشلونة.