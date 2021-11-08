محرز وصلاح.. الأرقام تفصل في هوية الأفضل في عام 2021

الصراع بين النجمين يتواصل قبل نهاية السنة

يواصل الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي، التألق مع المنتخب الوطني وفريقه رغم عدم مشاركاته بانتظام بفلسفة زائدة من المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، وعلى وجه التحديد منذ بداية عام 2021، حيث سجل أرقاما قياسية جعلته الأفضل في المان سيتي ووضعته على طريق مفتوح لكسر عديد الأرقام مع المنتخب الجزائري.

محرز ليس اللاعب الوحيد المتألق في الفترة الأخيرة، بل ينافسه أيضا النجم المصري، محمد صلاح، الذي يسجل بدوره أرقاما مرعبة في الآونة الأخيرة، ودفع عديد المواقع العالمية والجماهير العربية إلى عقد المقارنات بين اللاعبين، وطرح السؤال المتكرر والأشهر..من هو الأفضل؟، وفي هذا التقرير نستعرض أرقام محرز وصلاح، التي تبيّن التقارب الكبير بين النجمين مع أفضلية واضحة لمحرز عام 2021 في الألقاب.

وتمكن الدولي الجزائري، رياض محرز، من المساهمة في تسجيل 37 هدفا منذ بداية عام 2021 في مختلف المسابقات، سواء مع نادي مانشستر سيتي أو مع المنتخب االوطني، وتوزعت أرقام قائد منتخب “محاربي الصحراء” بين 24 هدفا تسجيلا و13 هدفا آخر صناعة، وجاء ذلك في 3640 دقيقة لعب، تأرجحت بين فرص نادرة للعب في الدوري الانجليزي الممتاز ومشاركة دائمة في دوري أبطال أوروبا، وساهم تهميش غوارديولا لمحرز في “البريميرليغ” في عدم تحقيقه لأرقام أفضل، في حين يبصم النجم المصري، محمد صلاح، على بداية موسم استثنائية، ما سمح له بتسجيل أرقام مذهلة مع نادي ليفربول الانجليزي وبدرجة أقل مع المنتخب المصري، ووصلت إسهامات صلاح التهديفية خلال عام 2021 إلى 42 هدفا، متقدما بـ5 أهداف فقط عن محرز، ساهم فيه مشاركاته الدائمة ضمن التشكيل الأساسي لليفربول، وسجل صلاح 32 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى، في مجموع دقائق لعب وصل 4087 دقيقة.

النجم المصري يتفوّق بفارق 5 أهداف فقط ومحرز سيطر على الألقاب

ويتفوق محمد صلاح على رياض محرز في عام 2021 بخمسة أهداف فقط، وهو فارق ضئيل جدّا، رغم أن محرز شارك في معدل دقائق لعب أقل من صلاح، حيث لعب الأخير 537 دقيقة لعب أكثر من نجم المان سيتي، أي بمعدل 6 مباريات كاملة، ويعود هذا الفارق إلى عدم مشاركة محرز بانتظام في مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، لكن رياض محرز نجح خلال عام 2021 في الحصول على لقبين، الأول لقب الدوري الانجليزي الممتاز والثاني لقب كأس الرابطة الانجليزية، كما أنهى مسابقة دوري أبطال أوروبا وصيفا لنادي تشيلسي، ما جعله يتفوق بوضوح على محمد صلاح، الذي لم يتوج بأي لقب خلال العام الجاري، وهي معطيات تؤكد تفوق النجم الجزائري على نجم نادي ليفربول في عام 2021، الذي تبقت منه بعض المباريات القليلة للفصل بشكل حاسم بين الرجلين بلغة الأرقام.