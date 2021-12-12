محرز يتغنى بهدف يوسف بلايلي ويصفه بـ”المجنون”

احتفل بتأهل "الخضر" إلى الدور نصف النهائي لكأس العرب

احتفل الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي، بتأهل المنتخب المحلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021، أمام منتخب المغرب بفضل ركلات الترجيح (5ـ3) بعد أن انتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما.

وأشعل محرز مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر تغريدة احتفل فيها بتأهل زملاء ياسين براهيمي، عندما أعاد نشر تغريدة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تتضمن النتيجة النهائية لمباراة الجزائر والمغرب بتأهل جزائري مستحق إلى المباراة نصف النهائية، وعبر محرز عن فرحه بانجازات “الخضر” في قطر، وهو ما لقي تفاعلا واسعا من الجزائريين، الذين حيّوا موقف نجم المان سيتي، الذي وصف أشبال بوقرة بـ”الرجال”.

من جهة أخرى، تغني محرز بزميله في المنتخب الجزائري، يوسف بلايلي، بعد أن قاد الأخير المنتخب الرديف إلى التأهل للدور نصف النهائي من كأس العرب 2021، بتجاوز عقبة المنتخب المغربي بركلات الترجيح، وقدم نجم نادي قطر القطري مستويات بطولية في قمة دور الثمانية، عندما تحصل على ضربة جزاء وسجل هدفا أسطوريا، وتفاعل محرز مع مباراة الجزائر والمغرب بكل الوسائل المتاحة في وسائط التواصل الاجتماعي، حيث احتفل بالتأهل بتغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” و”فيسبوك”، ووصف أداء أشبال المدير الفني مجيد بوقرة بـ”البطولي” وأطلق على زملاء براهيمي وصف “الرجال”، علما أنه تابع المباراة وساند بقوة المنتخب المحلي.

ولم يتوقف دعم أفضل قائد “الخضر” عند هذا الحد، بل نشر ستوري في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “انستغرام”، يشيد فيها بزميله في المنتخب الأول، يوسف بلايلي، وعلى هدفه الرائع في مرمى المنتخب المغربي، حيث وضع صورة لبلايلي وهو يحتفل بهدفه وعلق عليها، قائلا: “المجنون”، في إشارة إلى المهارات الخارقة التي يملكها بلايلي، والتي جعلت الجزائريين يطلقون عليه لقب “اللاعب المجنون” منذ بدايته الكروية لأنه يقوم بأشياء خارقة لا يقوم بها اللاعبون العاديون، ومن شأن دعم محرز للاعبي المنتخب الرديف أن يمنحهم قوة كبيرة فيما تبقى من البطولة العربية من أجل التتويج باللقب لأول مرة في مشوارهم.

يجدر الذكر، أن المنتخب الجزائري سيواجه منتخب قطر في نصف نهائي كأس العرب 2021، يوم الأربعاء المقبل، في استاد الثمامة.