محرز يدكّ شباك “اليونايتد” مرّتَين

محرز يحتفل بِأحد هدفَيه ضد مانشستر يونايتد (صورة نادي مانشستر سيتي)

قاد النّجم الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي مساء الأحد، إلى فوز ثمين على الجار مانشستر يونايتد.

وانتصر فريق المدرب جوسيب غوارديولا بِنتيجة ثقيلة (4-1)، في مباراة جوارية لِحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة الإنجليزية.

وسجّل الجناح رياض محرز الهدفَين الثالث والرّابع لِفريق “الأزرق السّماوي”، في الدقيقتَين الـ 68 والوقت بدل الضّائع (90+1).

ورفع محرز غلّته إلى 10 أهداف بِزيّ فريق مانشستر سيتي، في بطولة إنجلترا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 21 هدفا و6 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وقدّم محرز أداءً راقيا جدّا، وكان أحد أحسن اللاعبين فوق المستطيل الأخضر لِميدان “الاتحاد”.

وغاب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد في هذا اللّقاء، بِداعي الإصابة.

وبات فريق مانشستر سيتي بعد هذا الفوز، يجمع 69 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن المُطارد نادي ليفربول بِفارق 6 نقاط، لكن فريق المدرب يورغن كلوب تنقصه مباراة. ويشغل نادي مانشستر يونايتد الرّتبة الـ 5 بِرصيد 47 نقطة.