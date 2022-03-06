محرز يدكّ شباك “اليونايتد” مرّتَين
قاد النّجم الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي مساء الأحد، إلى فوز ثمين على الجار مانشستر يونايتد.
وانتصر فريق المدرب جوسيب غوارديولا بِنتيجة ثقيلة (4-1)، في مباراة جوارية لِحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة الإنجليزية.
وسجّل الجناح رياض محرز الهدفَين الثالث والرّابع لِفريق “الأزرق السّماوي”، في الدقيقتَين الـ 68 والوقت بدل الضّائع (90+1).
⚽️ Mahrez qui reprend de volée ce corner de De Bruyne et fait le break pour les Citizens. 🤩
🔵 ManCity 3️⃣-1️⃣ ManUtd 🔴#MCIMUN #PL 🏴
— MOTH (@byMOTH_) March 6, 2022
هدف محرز pic.twitter.com/4IrpRvDccf
— OMA (@FcOmair) March 6, 2022
ورفع محرز غلّته إلى 10 أهداف بِزيّ فريق مانشستر سيتي، في بطولة إنجلترا للموسم الحالي.
ويتحوّل الرّقم إلى 21 هدفا و6 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.
وقدّم محرز أداءً راقيا جدّا، وكان أحد أحسن اللاعبين فوق المستطيل الأخضر لِميدان “الاتحاد”.
وغاب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد في هذا اللّقاء، بِداعي الإصابة.
وبات فريق مانشستر سيتي بعد هذا الفوز، يجمع 69 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن المُطارد نادي ليفربول بِفارق 6 نقاط، لكن فريق المدرب يورغن كلوب تنقصه مباراة. ويشغل نادي مانشستر يونايتد الرّتبة الـ 5 بِرصيد 47 نقطة.