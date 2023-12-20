محرز يوجّه رسالة دعم إلى فريقه السابق المان سيتي

قبل نهائي مونديال الأندية المقرر الجمعة

وجّه الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، رسالة دعم إلى زملائه السابقين في مانشستر سيتي، تزامنا مع مشاركتهم في كأس العالم للأندية لكرة القدم بالسعودية، متمنيا لهم النجاح في تحقيق اللقب الأول في تاريخ النادي الذي قضى فيه 5 مواسم كاملة.

ويشارك مانشستر سيتي في مونديال الأندية بصفته بطلا لرابطة أبطال أوروبا، ونجح الثلاثاء، في بلوغ المباراة النهائية، بعد فوزه على أوراوا رد دايميوندز الياباني في نصف النهائي، ليضرب موعدا لفلومينينسي البرازيلي في المباراة النهائية المقررة يوم الجمعة المقبل.

وفي تصريحات بثها الحساب الرسمي لوزارة الرياضة السعودية على منصة “إكس”، تمنى محرز تتويج السيتي باللقب قائلا:

“أتمنى أن يحقق مانشستر سيتي بطولة كأس العالم للأندية، بالطبع لن أستطيع اللعب معهم، لكن سأحاول زيارتهم وأكون معهم إذا سنحت لي الفرصة”.

وفي سياق متصل، أشاد محرز بجهود السعودية في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، منها مونديال الأندية بقوله: “استضافة منافسة تجمع أندية كبيرة، مثل كأس العالم للأندية، شيء جيّد للسعودية ولكرة القدم في المنطقة، لقد سعدت بحضور بعض الفعاليات المقامة هنا”.

وتابع النجم الجزائري، المتوج بالثلاثية التاريخية (رابطة الأبطال، بطولة إنجلترا والكأس) مع السيتي في الموسم الماضي: “هذا أمر جيّد للمستقبل، وبسبب ما يحدث هنا، أصبح الجميع يريد المجيء للسعودية وهذا أمر جميل بالطبع”. ويستعد محرز برفقة الأهلي لمواجهة الحزم يوم الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثامنة عشرة من دوري “روشن” السعودي، وهو التوقيت الذي سيحرمه بنسبة كبيرة من حضور نهائي مونديال الأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي.

يذكر أن رياض محرز يعتبر أحسن لاعب في نادي الأهلي السعودي، حيث تعتبره الجماهير الأهلاويه النجم راقم واحد في الفريق وفي الدوري السعودي بصفة عامة، رفقة بعض جماهير الأندية الأخرى، على غرار العملاق الهلال، والذي طالبت جماهيره سابقا باستقدام نجم الخضر لصفوف الأزرق السعودي.