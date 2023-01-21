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محكمة العدل الدولية تستلم رسميا طلب الفتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

الشروق أونلاين
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محكمة العدل الدولية تستلم رسميا طلب الفتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
أرشيف
محكمة العدل الدولية

استلمت محكمة العدل الدولية يوم السبت، طلب الأمم المتحدة الذي صوّتت عدّة دول لرفعه بينها الجزائر، لإصدار “رأي استشاري” حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وحسب ما أفادت به الخارجية الفلسطينية في بيان، فقد نقلت الأمانة العامة للأمم المتحدة، طلب الجمعية العامة إلى محكمة العدل الدولية. للحصول على رأي حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقالت الخارجية إنها تسلّمت “رسالة رسمية من محكمة العدل الدولية، تفيد باستلام إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب فتوى المحكمة بشكل رسمي”.

وأضافت الوزارة أنها تتابع سير الإجراءات، عن طريق بعثاتها في الأمم المتحدة، وفي مقر محكمة العدل الدولية بلاهاي، إلى غاية صدور دعوة للدول المعنية لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية أمام المحكمة.

وتابع البيان: “الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ. وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية، من أجل تحقيق العدالة”.

ودعت الخارجية الفلسطينية في هذا السياق، “الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين”.

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