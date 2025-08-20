محكمة سيدي امحمد: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 235 ألف قرص “إكستازي”

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة “سيدي امحمد” بوضع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت في قضية حجز 235 ألف قرص مهلوس من نوع إكستازي.

وأعلمت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة عبر الوطن، عالجت محكمة سيدي امحمد ذات الاختصاص الإقليمي الموسع قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر الوطن”.

وأفادت المحكمة في بيان لها أن الجماعة الاجرامية “مكونة من ثمانية (08) أشخاص، حيث تم ضبط اثنين منهم في حالة تلبس ويتعلق الأمر بكل من المدعو ع الهادي عمره 51 سنة، والمدعو ن رابح عمره 34 سنة بحوزتهما كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع اكستازي تقدر بـ 143.9 كلغ، أي ما يعادل 235.466 قرص, وكمية 458 غرام من مخدر الكوكايين”.

وأشار المصدر ذاته الى أنه على “إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل مصالح المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، تم توقيف خمسة (05) أشخاص مشتبه فيهم، فيما بقي ثلاثة (03) آخرون في حالة فرار”.

وأضاف “وبتاريخ 19 أوت 2025, بعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل, الشحن التخزين والحيازة بقصد البيع المخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطن بغرض المساس بالأمن القومي والإخلال بالنظام والأمن العموميين, جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”.

بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.