محمد الأمين عمورة سلاح بلماضي في كأس إفريقيا 2024

يتواجد في "فورمة كبيرة" ويسجل العديد من الأهداف مع فريقه

يبدو وأن محمد الأمين عمورة هو اللاعب الذي يتواجد في لياقة بدنية وفنية كبيرة، منذ بداية الموسم الكروي، حيث يتألق من جولة إلى أخرى، مع فريقه الجديد، نادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي. فبالإضافة إلى تسجيله العديد من الأهداف الحاسمة والمصيرية، أهمها أمام ليفربول الإنجليزي، في المنافسة الأوروبية، فهو يقدم كرات حاسمة لزملائه، حتى إنه أصبح لاعبا أساسيا دون منازع.. وهو ما أراح المدرب الوطني، جمال بلماضي، الذي سيعوّل عليه، خلال كأس إفريقيا بكوت ديفوار.

تؤكد كل المؤشرات أن محمد الأمين عمورة سيشكل إحدى أبرز الأوراق الرابحة للخضر، خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي ستحتضنها كوت ديفوار، في الفترة ما بين 13 جانفي و11 فيفري 2024. ويعول جمال بلماضي على مهاجمه الشاب في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم المتقدم، وفي بعض المناسبات، بمركز المهاجم الثاني. وخاض محمد الأمين عمورة 19 مباراة، مع “محاربي الصحراء”، سجل خلالها 5 أهداف وأهدى تمريرة حاسمة وحيدة.

قيميته السوقية تفوق 200 مليار سنتيم.. وأصبح محل أطماع عدة أندية

المدرب الوطني، جمال بلماضي، ارتاح كثيرا بعد الأداء الذي يقدمه عمورة، حيث سيمنحه حلولا كثيرة في الخط الهجومي، خلال كأس إفريقيا للأمم. واقتنع الناخب الوطني أخيرا، بأن محمد الأمين لاعب موهوب، بإمكانه تقديم الإضافة المرجوة للتشكيلة الوطنية، بعدما كان في وقت سابق حبيس دكك البدلاء، مكتفيا بخوض دقائق معدودة مع الخضر، فيما لم ينل فرصته في نهائيات كأس أمم إفريقيا الماضية، التي لعبت بالكاميرون، وخرج الخضر من الدور الأول، رغم أحقية اللاعب بالمشاركة في ”كان“ الكاميرون. وأبدى الناخب الوطني، جمال بلماضي، رضاه التام لما يقدّمه عمورة في الملاعب الأوروبية، وسيعتمد عليه في الاستحقاقات القادمة، بداية من كأس إفريقيا للأمم. ومن المنتظر، أن يكون أساسيا بنسبة كبيرة، رغم المنافسة الكبيرة من العديد من اللاعبين.

ونال عمورة إشادة واسعة، من قبل المختصين والمتابعين في بلجيكا، وخاصة مدربه في فريق يونيون سانت جيلواز، ألكسندر بيلسين، الذي يرى بأن الجزائري يُعتبر صفقة مربحة للفريق، منذ انضمامه في الميركاتو الصيفي، قادماً من نادي لوغانو السويسري، كما لم يخف حسرته على فقدان خدماته لبعض المباريات، بسبب مشاركته مع الخضر في كأس أمم أفريقيا القادمة، في ساحل العاج.

وبعدما قضى عامين مع نادي لوغانو السويسري، من أغسطس 2021 إلى أوت 2023، انضم عمورة الذي لم يتجاوز عمره 23 سنة، إلى صفوف سان جيلواز، بعقد مدته أربعة مواسم، مقابل صك قيمته 4 ملايين أورو، فضلا عن قيمة مالية إضافية كمكافأة، وهو ما يمثل أعلى صفقة في تاريخ هذا النادي.

وارتفعت القيمة السوقية للدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، لاعب نادي سانت جيلواز البلجيكي، نظير تألقه الكبير هذا الموسم. وبحسب الموقع العالمي المختص في تحويلات اللاعبين، فقد وصلت القيمة السوقية لعمورة إلى أزيد من الضعف.كما أوضح ذات المصدر، أن القيمة السوقية للدولي الجزائري كانت في حدود 4.5 ملايين أورو، لتصبح حاليا في حدود 10 ملايين أورو. وبهذا، سجل محمد أمين عمورة أكبر قفزة، في آخر تحديث للقيمة السوقية للاعبين، بحسب موقع “ترانسفار ماركت”.

وتؤكد كل المؤشرات أن موهبة “محاربي الصحراء” سيغادر نادي يونيون سانت جيلواز، في أعقاب الموسم الحالي، خاصة أنه يتواجد على رادار عدة فرق تنتمي إلى الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا (فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا). يذكر، أن عقد عمورة مع فريقه البلجيكي يمتد حتى عام 2027، مع إمكانية التمديد بعام إضافي”.