محيوس ينفرد بِصدارة هدّافي البطولة الإفريقية

أيمن محيوس يحتفل بِهدف أمضاه في مرمى النيجر.

انفرد اللاعب الدولي الجزائري أيمن محيوس مساء الثلاثاء، بِصدارة لائحة هدّافي بطولة إفريقيا للعناصر المحلّية.

وأمضى المهاجم محيوس ثنائية لِمصلحة المنتخب الوطني المحلّي في مرمى النيجر، بِرسم نصف نهائي “شان” 2023. لِيرفع غلّته في هذه البطولة إلى 5 أهداف.

وقبل مباراة النيجر، سجّل لاعب نادي اتحاد العاصمة ثلاثة أهداف ضد كلّ من ليبيا وإثيوبيا كوت ديفوار.

ويتموقع في المركز الثاني مهاجم منتخب مدغشقر كولوين رازا، بِرصيد 3 أهداف. عِلما أن هذا اللاعب انضمّ إلى نادي مولودية الجزائر.

وبقي نهائي “الشان”، وخلاله يُمكن لِأيمن محيوس رفع الرّصيد. ولو أن المباراة الختامية عادة ما يكون فيها التركيز على الفوز وحصد الكأس، أكثر من شيء آخر.