محيوص ينافس “هدافي” الاتحاد قاريا

تمكن المهاجم أيمن محيوص، من حجز مكانة ضمن قائمة مميزة لاتحاد العاصمة، في تاريخ مشاركات الفريق القارية.

وأعلنت إدارة اتحاد العاصمة، عن دخول محيوص، قائمة “التوب5″، الخاصة بهدافي الفريق في منافستي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف.

وشهدت القائمة التي تصدرها أسطورة الاتحاد دزيري بلال، برصيد 16 هدفا تواجد محيوص في المركز الخامس بـ9 أهداف.

وسيكون محيوص أمام فرصة تحسين مركزه والارتقاء إلى المركز الثالث، الذي يتقاسمه الثنائي ديالو ودرفلو بـ10 أهداف، في حال تسجيله في إياب نهائي

كأس الكاف، المرتقب السبت القادم أمام الضيف يونغ أفريكانز التنزاني.