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مخاوف من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للغشّ في الامتحانات

الشروق أونلاين
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مخاوف من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للغشّ في الامتحانات
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الذكاء الاصطناعي والغش؟!

تحدثت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مخاوف من استغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي من قبيل “ChatGPT”، لأغراض سلبية، على غرار الغشّ في الامتحانات المدرسية.

ويسمح التطبيق المذكور للمستخدمين بطرح أي أسئلة عليه، قبل أن يعرض عليهم إجاباتها في غضون لحظات. وبلمسة بشرية “رهيبة”، على حدّ وصف الصحيفة.

وقام معلّمون بالفعل بتجربة “ChatGPT”، للتعرّف على إمكانياته عن كثب، واعتبر بعضهم أن الإجابات التي يقدّمها التطبيق كانت قريبة جدا من الإجابات النموذجية لأسئلة الامتحانات.

أكثر من ذلك، اعترف طالب للصحيفة بأنه استخدم “ChatGPT” لحلّ واجباته المدرسية في مناسبتين. مؤكدا أنه “ليس قلقا من اكتشاف أمره من قبل الأستاذ”.

وحصل التطبيق على أكثر من مليون مستخدم في فترة وجيزة. حيث أطلق في أواخر نوفمبر الماضي فقط.

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