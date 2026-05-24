مخزون يقارب 8 ملايين م³ لضمان التموين بالمياه خلال عيد الأضحى

أكد المدير المركزي بالمؤسسة الجزائرية للمياه، شريط صلاح الدين، أن المؤسسة سخرت برنامجا خاصا لضمان استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال أيام عيد الأضحى، من خلال تعبئة خزانات تقدر طاقتها التخزينية بحوالي 7.96 مليون متر مكعب، على أن تكون جاهزة بالكامل صبيحة يوم العيد، في ظل الارتفاع الكبير المتوقع في الاستهلاك.

وأوضح شريط صلاح الدين، هذا الأحد، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أن المؤسسة نصبت خلية مركزية للمتابعة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع خلايا محلية عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف ضمان تنفيذ البرنامج ميدانيا والتدخل السريع في حال حدوث أي خلل في التموين.

وأضاف أن المخطط يعتمد كذلك على تشغيل جميع المنشآت المائية التابعة للمؤسسة ووضعها في أقصى درجات الجاهزية، إلى جانب تجنيد فرق مناوبة تعمل 24 ساعة دون توقف، مع تسخير كامل شاحنات الصهاريج التابعة للمؤسسة تحسبا لأي طارئ قد يؤثر على عملية توزيع المياه.

كما أشار إلى أنه تم إرساء تنسيق مباشر مع مختلف الشركاء، وعلى رأسهم شركة سونلغاز، لضمان التدخل السريع ومعالجة الأعطاب المحتملة في أقصر الآجال.

وشدد شريط صلاح الدين على أن الأمن المائي يعد أحد أهم رهانات الأمن الوطني والتنمية المستدامة، نظرا لتأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين والاستقرار الاجتماعي والنشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الجزائر تواصل جهودها لتعزيز الأمن المائي من خلال تنويع مصادر التموين والإنتاج، سواء عبر السدود أو المياه الجوفية أو مشاريع تحلية مياه البحر، في ظل استمرار التحديات المناخية التي تفرض تطوير قدرات القطاع وتحسين أداء منشآته.