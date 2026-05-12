مدرب الأرجنتين يتخلى عن 6 من أبطال العالم

في رحلة الدفاع عن اللقب

كشف مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، عن قائمته الأولية التي تضمّ 55 لاعباً سيختار منهم لاحقاً 26 لاعباً للمشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعد أسابيع قليلة. وتخلى سكالوني في القائمة ما قبل النهائية عن ستة لاعبين شاركوا في نسخة 2022، التي شهدت تتويج منتخب “التانغو” باللقب الثالث في تاريخه.

وكشفت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، أول أمس الاثنين، عن قائمة باللاعبين أبطال العالم 2022 الذين سيغيبون عن النسخة المقبلة، وهم فرانكو أرماني وآنخيل دي ماريا وباولو ديبالا وأليخادرو لوبيز وخوان فويث وآنخيل كوريا.

ولئن اختار دي ماريا اعتزال اللعب دولياً، فإن مستوى بقية الأسماء شهد تراجعاً وسط منافسة قوية من قبل المواهب الجديدة لكرة القدم الأرجنتينية، وخاصة ديبالا، الذي غاب عن عديد المباريات مع فريق روما الإيطالي، ولهذا فضل سكالوني فتح الباب أمام أسماء جديدة، مثل نيكو باز المتألق في إيطاليا مع نادي كومو، بعد أن برز في المباريات الأخيرة مع المنتخب وأظهر مستوى جيداً.

وتفرض قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم على كل منتخب إرسال قائمة أولية تضمّ 55 لاعباً، وبعد ذلك يتمّ اختيار 26 لاعباً من هذه القائمة، وفي حال إصابة لاعب قبل كأس العالم بعد حسم القائمة الرسمية، يتمّ استبداله بلاعب من القائمة الأولية، ولهذا، فإن السداسي بطل العالم لا يملك أي فرصة للمشاركة في المونديال حتى في حال حصول إصابات في صفوف المنتخب.