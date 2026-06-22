مدرب الأردن يعلّق قبل المواجهة الهامة أمام الجزائر (فيديو)

قال مدرب المنتخب الأردني، جمال السلامي، إن مباراة الجزائر في الجولة الثانية من دور مجموعات مونديال 2026، ستكون قوية ومهمة.

وأكد مدرب الأردن، أنه يأمل أن تكون تشكيلته خلال المباراة المرتقبة، أكثر نجاعة من الناحية الهجومية، وأكثر صلابة في الدفاع، مقارنة بلقاء النمسا.

وتحدث السلامي عن المنتخب الجزائري، وقال في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: “هذا المنتخب يمتلك بطبيعة الحال لاعبين أصحاب موهبة كبيرة، وستكون هذه المباراة قبل كل شيء مواجهة أمام إخوتنا، وكلا المنتخبين سيدخلان اللقاء من أجل تحقيق الفوز”.

وأضاف: ” الجزائر تملك عناصر مميزة سواء في التشكيلة الأساسية أو على دكة البدلاء، نعلم أن العديد من لاعبيها قادرون على صنع الفارق في المواجهات الفردية، وسنعمل على تطبيق الخطة الأنسب للحد من خطورتهم”.

وتابع: “المنتخب الجزائري من المؤكد أنه ليس في أفضل حالاته من الناحية المعنوية، بعد خسارتها الأولى، وسنحاول استغلال ذلك، لا ينبغي أن نخرج باستنتاجات خاطئة من مباراة الأرجنتين، “لقد لعبوا أمام أبطال العالم”.

وعبّر جمال السلامي، عن ثقته في قدرة فريقه على تقديم الأداء المطلوب أمام الجزائر.