مدرب الأهلي السعودي يدفع رياض بودبوز إلى المغادرة

بعد إتمام عدة صفقات أجنبية

بات نجم وسط نادي أهلي جدة، الجزائري رياض بودبوز، على أعتاب الرحيل عن الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد إتمام الإدارة العديد من الصفقات الأجنبية بطلب من المدرب الألماني ماتياس يايسله. وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن الإدارة الأهلاوية تفكر في تسريح لاعبها الجزائري هذا الصيف؛ من أجل إفساح المجال للتعاقد مع لاعبين محترفين آخرين، يتم التفاوض معهم حاليًا، على غرار غابرييل فيغا، نجم سيلتا فيغو الإسباني، وهو الخبر الذي أثار استغراب جماهير “الراقي”.

ويبدو أن أمر رحيل بودبوز بات شبه مؤكد، بعدما استبعد يايسله، مدرب فريق الأهلي، اللاعب من قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في مباراة الأخدود، المقررة مساء اليوم في جدة، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي. وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن يايسله استقر على استدعاء التركي ميريح ديميرال، قلب الدفاع الجديد، إلى قائمة المباراة مع الإبقاء على الظهير الأيسر، المقدوني الشمالي إزجان أليوسكي، ونتيجةً لذلك اضطر إلى إبعاد بودبوز التزامًا بقاعدة إشراك كل فريق 8 أجانب بحدٍ أقصى. ويعد بودبوز (31 عامًا) مدلل جماهير الأهلي، وهو الذي كسب قلوبهم منذ التحاقه صيف 2022، حيث كان أحد أبرز اللاعبين خلال الموسم الماضي، ما جعلهم يدافعون عنه بقوة أمام الإدارة، على الرغم من سعي الأخيرة إلى ضم لاعبين من طراز رفيع، كما كان عليه الأمر من خلال ضم روبرتو فيرمينو وآلان سان ماكسيمين ورياض محرز. جدير بالذكر، أن تعاقد بودبوز مع الأهلي السعودي مستمر حتى صيف 2024، كما أن اللاعب مرتاح في الفريق ولا يفكر في الرحيل، ومتشوق إلى اللعب في دوري روشن السعودي، الذي بات يعج بالنجوم العالميين؛ لكن تصرف مدربه يايسله قد يدفعه إلى الرحيل نهائيا عن الفريق.