-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
بعد إتمام عدة صفقات أجنبية

مدرب الأهلي السعودي يدفع رياض بودبوز إلى المغادرة

الشروق الرياضي
  • 237
  • 0
مدرب الأهلي السعودي يدفع رياض بودبوز إلى المغادرة

بات نجم وسط نادي أهلي جدة، الجزائري رياض بودبوز، على أعتاب الرحيل عن الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد إتمام الإدارة العديد من الصفقات الأجنبية بطلب من المدرب الألماني ماتياس يايسله. وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن الإدارة الأهلاوية تفكر في تسريح لاعبها الجزائري هذا الصيف؛ من أجل إفساح المجال للتعاقد مع لاعبين محترفين آخرين، يتم التفاوض معهم حاليًا، على غرار غابرييل فيغا، نجم سيلتا فيغو الإسباني، وهو الخبر الذي أثار استغراب جماهير “الراقي”.

ويبدو أن أمر رحيل بودبوز بات شبه مؤكد، بعدما استبعد يايسله، مدرب فريق الأهلي، اللاعب من قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في مباراة الأخدود، المقررة مساء اليوم في جدة، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي. وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن يايسله استقر على استدعاء التركي ميريح ديميرال، قلب الدفاع الجديد، إلى قائمة المباراة مع الإبقاء على الظهير الأيسر، المقدوني الشمالي إزجان أليوسكي، ونتيجةً لذلك اضطر إلى إبعاد بودبوز التزامًا بقاعدة إشراك كل فريق 8 أجانب بحدٍ أقصى. ويعد بودبوز (31 عامًا) مدلل جماهير الأهلي، وهو الذي كسب قلوبهم منذ التحاقه صيف 2022، حيث كان أحد أبرز اللاعبين خلال الموسم الماضي، ما جعلهم يدافعون عنه بقوة أمام الإدارة، على الرغم من سعي الأخيرة إلى ضم لاعبين من طراز رفيع، كما كان عليه الأمر من خلال ضم روبرتو فيرمينو وآلان سان ماكسيمين ورياض محرز. جدير بالذكر، أن تعاقد بودبوز مع الأهلي السعودي مستمر حتى صيف 2024، كما أن اللاعب مرتاح في الفريق ولا يفكر في الرحيل، ومتشوق إلى اللعب في دوري روشن السعودي، الذي بات يعج بالنجوم العالميين؛ لكن تصرف مدربه يايسله قد يدفعه إلى الرحيل نهائيا عن الفريق.

مقالات ذات صلة
ديشان يعلّق على وضعية كيليان مبابي

ديشان يعلّق على وضعية كيليان مبابي

منتخب فرنسا للناشئين يستبعد “إنزو ستيرنال” بسبب عبارة “الله أكبر”

منتخب فرنسا للناشئين يستبعد “إنزو ستيرنال” بسبب عبارة “الله أكبر”

النادي المصري يضع عبد الرحيم دغموم على قائمة الانتظار

النادي المصري يضع عبد الرحيم دغموم على قائمة الانتظار

فغولي يطمح إلى خوض مونديال 2026

فغولي يطمح إلى خوض مونديال 2026

عطال ووناس سيكونان أساسيين في كوت ديفوار.. بشرط

عطال ووناس سيكونان أساسيين في كوت ديفوار.. بشرط

سانت إيتيان الفرنسي يريد الدولي الجزائري كيفن غيتون

سانت إيتيان الفرنسي يريد الدولي الجزائري كيفن غيتون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد