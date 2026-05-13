مدرب المنتخب الجزائري لكرة اليد يكشف عن قائمة اللاعبين تحسبا لمواجهة تونس

كشف الإسباني، راؤول ألونسو سانغوينو، عن أول قائمة له منذ قدومه لقيادة العارضة الفنية للمنتخب الجزائري لكرة اليد.

وأعلن المدرب عن قائمة تضم 20 لاعبا تحسبا للتربص الذي سيقام بتونس من 13 إلى 17 ماي الجاري.

وسيخوض المنتخب الجزائري مباراتين وديتين أمام المنتخب التونسي، حسب ما أعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

وستلعب المباراتان يومي 15 و16 ماي، بقاعة محمد مزالي بمدينة المنستير التونسية.

وستكون هذه أول خرجة للناخب الوطني الجديد، الذي تعاقد مع الاتحاد الجزائري لكرة اليد، لموسمين.

وأجرى المنتخب الوطني لكرة اليد، أمسية الثلاثاء، أول حصة تدريبية له، وهي الحصة التي خاضها اللاعبون على أرضية ميدان كرة القدم، بهدف تمكين اللاعبين من استعادة النسق البدني.

وأول موعد رسمي للمنتخب الجزائري، سيكون خلال الصيف المقبل، بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارانتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026.

وبعد موعد “تارانتو” سيشارك المنتخب في بطولة العالم المقررة بألمانيا من 13 إلى 31 جانفي 2027.