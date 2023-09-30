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رياضة

مدرب بوروسيا دورتموند ينتقد بن سبعيني

عمر سلامي
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مدرب بوروسيا دورتموند ينتقد بن سبعيني
ح.م
رامي بن سبعيني

انتقد مدرب بوروسيا دورتموند، إيدين تيرزيتش، الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، رغم فوز فريقه على مضيفه هوفنهايم بثلاثية مقابل هدف واحد.

وتعرض بن سبعيني للطرد في د71، ليكمل فريقه باقي أطوار المباراة بـ10 لاعبين.

وتحصل بن سبعيني على بطاقة صفراء بعد مخالفة في الدقيقة 67، قبل أن يتحصل على البطاقة الثانية بعد 4 دقائق فقط، بسبب إبعاده الكرة لحظة تنفيذ هوفنهايم رمية تماس.

وفي تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس ألمانيا”، قال مدرب دورتموند، معلقا على الإنذار الثاني الذي تلقاه بن سبعيني: “كان تصرفا غير ضروري، وهو يدرك ذلك أيضا”.

وأضاف: “لقد وضعنا في موقف صعب، حيث أن بعض الحكام يتعاملون مع هذه الأمور بحساسية.. لكنها لم تكن كذلك اليوم”.
وتابع: ” لا ينبغي أن يحدث مجددا، ويجب أن نتعلم منه”.

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