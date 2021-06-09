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رياضة

مدرب جديد لـ “فارس”

علي بهلولي
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مدرب جديد لـ “فارس”

أعلنت إدارة نادي لازيو الإيطالي مساء الأربعاء، عن انتداب التقني المحلي ماوريسيو ساري، مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

ومعلوم أن فريق لازيو يضمّ في صفوفه المدافع الدولي الجزائري محمد فارس، حتى صيف 2025.

وسيخلف المدرب ماوريسيو ساري مواطنه التقني سيموني إنزاغي، التي ترك منصبه في الأيّام القليلة الماضية.

وأمضى المدرب ساري (62 سنة) عقدا مدّته موسمَين، يُشرف بِموجبه على العارضة الفنية لِفريق “النّسور”.

ولم يُدرب ساري أيّ فريق منذ نهاية موسم 2019-2020، بعدما كان يُمسك بِالزمام الفني لِنادي جوفانتوس الإيطالي.

وسبق للتقني ماورسيو ساري تدريب الجزائريَين فوزي غلام وآدم الوناس في فريق نابولي الإيطالي، خلال السنوات القليلة الماضية.

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