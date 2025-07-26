مدرب كورتري يحسم في وضعية عبد القهار قادري مع الفريق

الدولي الجزائري يرفض اللعب في الدرجة الثانية البلجيكية

مع بداية العد التنازلي لانطلاقة الموسم الجديد من الدوري البلجيكي، يتواجد الدولي الجزائري قادري عبد القهار نفسه في وضعية غامضة.

قادري خرج من حسابات المدرب الجديد لنادي كورتري، ميخيليونكهاير، وهو الذي كان يطمح للانتقال لفريق بلجيكي كبير، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ولكن دون أن يتحقق هذا الطموح على أرض الواقع.

مدرب كورتري، أدلى تصريحات جريئة بخصوص عبد القهار قادري، قائلا لموقع “نيوزكوبان” البلجيكي: “لا يمكنني أن أعتمد على قادري في هذه المرحلة، عليّ التركيز فقط على اللاعبين المتاحين في التحضيرات”.

ومع تبقي أسبوعين فقط على انطلاق الموسم الجديد، يكثف نادي كورتريك استعداداته لخوض غمار دوري الدرجة الثانية البلجيكي. وينتظر الفريق 4 مباريات ودية أخرى قبل ركلة البداية الرسمية، يسعى من خلالها المدرب الجديد ميخيليونكهاير لوضع لمساته الأخيرة وتحضير المجموعة على أكمل وجه.

وكان مدرب كورتري، حاسما في تصريحاته بشأن مستقبل اللاعب عبد القهار قادري، خاصة وأن اللاعب في حد ذاته، رافض لفكرة الاستمرار مع الفريق الأحمر والأبيض، بعدما سقط لدوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي.

وكان عبد القهار قادري مرشحا للالتحاق بنادي جينك البلجيكي، ولكن مُفاوضات تحويله تبقى معقدة جدا، في ظل مطالب كورتري المرتفعة، ورغبته في الحصول على قيمة في حدود الـ3 ملايين يورو.

ويترقب نادي بارادو الجزائري من جهته، صفقة تحويل قادري، للحصول على نسبة 50% منها، وتكرار سيناريو آدم زرقان الذي انتقل خلال الميركاتو الصيفي الجاري ليونيون سانت جيلواز.