مدرب ليل يشيد بمدافع “الخضر” عيسى ماندي

مبرزا دوره القيادي والإيجابي داخل التشكيلة

أشاد مدرب نادي ليل الفرنسي، برونو جينسيو، بالدور المتصاعد للدولي الجزائري عيسى ماندي داخل الفريق، مؤكدا أنه أصبح أحد الركائز المهمة في المجموعة، بفضل جاهزيته وتأثيره داخل الملعب وخارجه والتوجيهات التي يقدمها للاعبين الشباب.

وفي تصريحات صحفية نقلتها مواقع إعلامية متخصصة، وصف جينيسيو اللاعب الجزائري بأنه هادئ ومتحفظ، لكنه في الوقت نفسه يمتلك خصالا فنية وتكتيكية عالية، قائلا: “إنه يستغل 100 بالمائة من إمكانياته، سواء من الناحية التقنية أم التكتيكية أم في قراءة اللعب”، كما أبرز دوره القيادي داخل المجموعة.

وأضاف مدرب نادي نادي ليل: “ماندي يمتلك القدرة على قيادة اللاعبين، خاصة الشبان منهم، ويقدم لهم النصائح باستمرار، كما أنه قادر على تصحيح الأخطاء داخل الملعب بهدوء”.

ولم يتردد المدرب الفرنسي في وضع ماندي ضمن قائمة اللاعبين أصحاب التأثير الكبير داخل غرفة الملابس، إلى جانب كل من بنجامين أندري وأوليفيي جيرو، مؤكدا أن “وجود مثل هذه الشخصيات يعد عاملا حاسما في توازن الفريق ويبقى من المهم بالنسبة لأي فريق أن يمتلك هذا النوع من الروابط”.