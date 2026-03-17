مدرب ليل يضغط على بيتكوفيتش من أجل استدعاء بن طالب للمونديال

يقدم أداء جيدا في الدوري الفرنسي مؤخرا

وجه مدرب نادي ليل الفرنسي، برونو جينيسيو، رسالة غير مباشرة إلى مدرب “الخضر”، فلاديمير بيتكوفيتش، دعاه فيها إلى ضرورة استدعاء لاعبه، الدولي الجزائري، نبيل بن طالب إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري تحسبا للمباراتين الوديتين أمام الأوروغواي وغواتيمالا، المقررتين شهر مارس الجاري، استعدادا لمونديال 2026 الصائفة القادمة.

وأكد برونو جينيسيو بأن نبيل بن طالب يستحق المشاركة في كأس العالم، بالنظر للمستوى الجيد الذي يقدمه هذا الموسم مع نادي ليل الفرنسي، مشيرا إلى إرادته القوية وعودته إلى الملاعب بعد تعرضه لسكتة قلبية شهر جوان 2024.

وأعرب جينيسيو عن رغبته في عودة لاعبه إلى حسابات المدرب بيتكوفيتش، مؤكدا أن بن طالب يستحق المشاركة مع المنتخب الجزائري في كأس العالم 2026 هذا الصيف بفضل أدائه هذا الموسم مع ليل وشخصيته القوية.

وقال مدرب ليل في تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية قبل المواجهة الأخيرة التي فاز فيها ليل أمام رين بهدفين لهدف: “قدّم نبيل أداء ممتازا للغاية على مستوى النادي خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية، لدرجة أنني أعتقد أنه سيعود إلى المنتخب الجزائري للمشاركة في كأس العالم”.

وأضاف: “ما يمكنني قوله في هذا الشأن، أولًا وقبل كل شيء عن اللاعب نفسه، هو أن هذا يُظهر قوة شخصيته، وأيضًا، في رأيي، أهمية الأشخاص المحيطين به والذين ساعدوه كثيرا خلال تلك الفترة”، في إشارة إلى فترة ابتعاده عن الملاعب بعد عمليته الجراحية المستعجلة في قلبه.

وأردف: “من الصعب، بل لا تكفي الكلمات لوصف ما مرّ به، لكنني تحدثت معه كثيرا مؤخرا وقلت له إنه لا ينبغي لنا الآن الحديث عن ذلك بعد الآن، فهو الآن نفس اللاعب الذي كان عليه من قبل”.

وأوضح المدرب الفرنسي: “لقد أبطأت إصابته في الكتف (خلع) من وتيرته قليلا، لأنه كان يتمتع بمستوى رائع قبلها، لكنه الآن عاد إلى مستواه المعهود”، مضيفًا: “رؤية نبيل بن طالب يكافأ بالمشاركة في كأس العالم المقبلة ستكون قصة رائعة”.

وسبق لصاحب الـ 31 عاما المشاركة مع “الخضر” في كأس العالم 2014 بالبرازيل بعمر 19 عاما، وكان من بين المساهمين في التأهل التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني إلى الدور ثمن النهائي قبل الخروج على يد منتخب ألمانيا بطل العالم في تلك النسخة بنتيجة (2-1) بعد الوقت الإضافي.

ويستعد الناخب الوطني، فلايمير بيتكوفيتش للكشف عن قائمة “الخضر” سهرة اليوم، التي ستشارك في تربص مارس الجاري، والتي ستكون أغلب الظن المعنية بالمشاركة في كأس العالم التي ستقام في الفترة من 11 جوان إلى 18 جويلية 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يذكر، أن المنتخب الوطني سيلعب المونديال في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين، والأردن والنمسا، حيث يستهل زملاء رياض محرز البطولة بمواجهة منتخب التانغو يوم 17 جوان على ملعب كانساس سيتي، قبل مواجهة الأردن والنمسا على التوالي.