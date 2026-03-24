مدرب مارسيليا يحذّر بيتكوفيتش بشأن غويري

خوفا من تعرضه لإصابة جديدة

بعث حبيب باي، مدرب نادي مارسيليا الفرنسي، برسالة غير مباشرة لنظيره الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بشأن مهاجمه أمين غويري، الذي لا يوجد في أفضل أحواله البدنية.

وقال مدرب مرسيليا أن الهداف الجزائري، أمين غويري، عائد من إصابة عضلية منذ أسبوعين، جعلته يُشارك بديلا لمرتين متتاليتين مع فريقه في الدوري الفرنسي، تفاديا للعودة إلى نقطة الصفر.

وخلال حديثه عن وضعية أمين غويري لصحيفة “لا بروفونس” أوضح حبيب باي أن سبب عدم اعتماده على غويري أساسيا خلال المباراة الأخيرة التي خسرها مارسيليا 2-1 أمام ليل كان فنيا، وقال التقني السنغالي في هذا الشأن: “لقد فكرت في الاعتماد على غويري رفقة أوباميانغ منذ البداية في الهجوم، وسبق لي الحديث عن هذا التصور في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، ولكني تراجعت عن ذلك”. مضيفا: “لو لعبت بغويري وأوباميانغ سويا طيلة المباراة، لواجهنا صعوبات جمّة في وسط الملعب، وهي نقطة قوة ليل”.

وذكّر حبيب باي، بضرورة تسيير أمين غويري بشكل مدروس في هذا الفترة تفاديا لتعرضه لإصابة جديدو، قائلا: “علينا ألّا ننسى بأن غويري عائد من إصابة عضلية أثرت على لياقته البدنية سلبا، هو لا يمتلك القدرة على لعب 90 دقيقة كاملة”. ليختم كلامه بتوضيح وضعيه لاعبه: “سعينا لإعادته بشكل تدريجي في المباراتين السابقتين”.

وجاءت تصريحات حبيب باي، كرسالة واضحة لمدرب “الخضر” فلاديمير بيتكوفيتش قبل وديتي المنتخب الوطني أمام غواتيمالا والأوروغواي، الحفاظ على سلامة لاعبه وضرورة عدم الاعتماد عليه لـ90 دقيقة كاملة.

ويتخوف نادي مارسيليا على نجمه الجزائري، وهو الذي تعرض لـ3 إصابات متفاوتة الخطورة منذ بداية الموسم الجاري.