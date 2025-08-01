مدرب مارسيليا يغير منصب غويري.. وقد يخسر مكانته الأساسية

بسبب مشاركته مع “الخضر” في كأس إفريقيا 2025

قبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الكروي الجديد، قرر المدرب الإيطالي لنادي أولمبيك مرسيليا، روبرتو دي زيربي، تغيير منصب لاعبه الدولي الجزائري أمين غويري، من قلب هجوم صريح إلى مهاجم ثاني خلف المهاجم الأول، حسب ما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وأكدت “ ليكيب”، أن غويري، الذي كان فرض نفسه أساسيا ونجما فوق العادة لهجوم أولمبيك مارسيليا، مباشرة بعد التحاقه بالفريق خلال الميركاتو الشتوي الماضي، يتجه لفقدان مكانته الأساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي ذي زيربي، معتبرة بأن مكانة اللاعب الجزائري باتت مُهددة بشكل غير مسبوق بقدوم الدولي الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

الصحيفة الفرنسية أوضحت أن غويري لا يمتلك سوى أسبقية طفيفة كمهاجم أساسي لمارسيليا، وهذا بعد ترسيم عودة الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ قادما من القادسية السعودي، مؤكدة أن الأخير سيتحوّل إلى قلب الهجوم الأساسي في تشكيلة المدرب الإيطالي دي زيربي وهذا مباشرة بعد استعادته للياقته البدنية. نفس المصدر دائما أكد أن غويري سيتم تحويله للعب على الجناح أو خلف رأس الحربة، في حالة ما تمكن أوباميانغ من استرجاع الفعالية ذاتها التي كانت تميزه خلال تجربته الأخيرة مع مارسيليا.

وتأتي هذه التطورات لتوضح رغبة واضحة داخل مارسيليا في عدم الاتّكال مستقبلا على أمين غويري فقط، اعتبارا أنه سيضيع أسابيع طويلة من الدوري الفرنسي بسبب التزامه بالمشاركة في كأس أفريقيا 2025 رفقة المنتخب الوطني ما بين نهاية السنة الجارية ومطلع السنة القادمة. يذكر أن أمين غويري كان بصم على بداية استثنائية مع مرسيليا، حيث تمكن من المساهمة في 13 هدفا خلال 14 مباراة لعبها نصف الموسم الماضي مع مارسيليا، وهو ما جعل قيمته السوقية تتضاعف وتصل إلى سقف الـ30 مليون يورو وفقا لآخر تحديث لمنصة “ترانسفير ماركت”.