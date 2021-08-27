مدرب مرسيليا يعترف بصعوبة ضم آندي ديلور

وصفه بالمهاجم المثالي للنادي الفرنسي

أكد مدرب نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، الأرجنتيني، خورخي سامباولي، رغبة النادي في ضم مهاجم المنتخب الوطني، أندي ديلور، مشيرا في نفس الوقت إلى الحواجز التي تحول دون تجسيد هذه الخطوة إلى غاية هذه الساعة.

وأوضح مدرب منتخب الأرجنتين سابقا في تصريحات إعلامية، الخميس، أن ديلور هو المهاجم المثالي الذي يبحث عنه أولمبيك مرسيليا لتعزيز الخط الأمامي قبل غلق فترة التحويلات الجارية، نهاية الشهر الجاري، لاعب مونبولييه سجل الموسم الماضي على 15 هدفا في “الليغ 1″، ما جعله يصنف بين أفضل المهاجمين في فرنسا، كما قدم بداية واعدة في انطلاق الموسم الجاري، وهو يواصل عروضه القوية مع مونبولييه، وتمكن من التسجيل في آخر جولة من البطولة الفرنسية بطريقة رائعة، وقال سامباولي: “تحدثت عن آندي ديلور لمسيري أولمبيك مرسيليا منذ أشهر فهو يملك مواصفات مهمة جدا، وبالنسبة لي أراه المهاجم الأنسب لنا في الوقت الحالي”.

وفي ذات السياق، اعترف سامباولي ببعض الصعوبات التي يواجهها النادي للقيام بهذه الصفقة، وصرح: “ملف استقدام ديلور معقد وهو أمر مستحيل في الوقت الحالي نظرا إلى الصعوبات المالية، خاصة أننا لم نتمكن من بيع لاعبين”، وأضاف: “نبقى متفتحين على هذه الصفقة وسننتظر لغاية اللحظات الأخيرة من الميركاتو، ربما ستنفرج الأمور ببيع لاعبين حتى نتمكن من حسم صفقة ديلور”.

للإشارة، تتسابق عدة أندية على ضم آندي ديلور قبل نهاية فترة التحويلات الصيفية، أبرزها نادي نيس الذي قدم عرضا مغريا للفوز بصفقة اللاعب، مع العلم أن عقده يمتد لغاية جوان 2024، كما يملك ديلور عروضا أخرى من خارج فرنسا لعل أهمها هو عرض نادي روبين كازان الروسي، وستكون الساعات القادمة حاسمة بالنسبة لمستقبل مهاجم “الخضر” اندي “بوزلوف”، مثلما يحب تسميته من جماهير المنتخب الوطني، وقد يميل إلى خيار القلب علما انه من مناصري أولمبيك مرسيليا.