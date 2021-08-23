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رياضة

فريق جديد لـ “ديلور”

علي بهلولي
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فريق جديد لـ “ديلور”

حلّ اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور، الإثنين، بِمدينة نيس الفرنسية. تمهيدا للانضمام إلى فريقها الكروي.

ويستعدّ المهاجم ديلور (29 سنة) لِإمضاء عقد مدّته 3 مواسم من الآن، مع إمكانية إضافة عام آخر. فيما تدفع إدارة نادي نيس لِنظيرتها من فريق مونبلييه مبلغ 10 ملايين أورو. كما ذكرته الصحيفة المحلية “ليكيب”.

وكان أندي ديلور يرتبط مع نادي مونبلييه الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

وهكذا سينشط أندي ديلور في فريق نيس الفرنسي، رفقة مواطنَيه وزميلَيه الدوليَين: المدافع يوسف عطال (حتى صيف 2023) ومتوسط الميدان هشام بوداوي (حتى صيف 2023).

ويتموقع فريق نيس سادسا في لائحة ترتيب بطولة فرنسا للموسم الجديد، بعد خوضه مقابلتَين. دون احتساب مواجهة مرسيليا مساء الأحد، التي أوقفها الحكم في الدقيقة الـ 75، بِسبب شغب الجمهور.

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