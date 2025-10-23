مدرب منافس “الخضر” يعود إلى منصبه بِأمر رئاسي

عاد التقني خوان ميتشا إلى منصبه مدربا لِمنتخب غينيا الإستوائية منافس “الخضر” في كأس أمم إفريقيا 2025، بِأمر من السلطات العليا لِهذا البلد.

وكان اتحاد الكرة لِغينيا الإستوائية قد أنهى مؤخّرا مهام الناخب الوطني والتقني المحلي خوان ميتشا.

وفي أحدث تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقا، قال نائب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية تيدي نغيما: “عقدتُ اجتماعا اليوم لمراجعة وضع المنتخب الوطني. أوصيتُ باستمرار خوان ميتشا مدربا للمنتخب الوطني (الصورة الأخيرة المدرجة أدناه)، تقديرا لكفاءته الفنية، ومقتنعا بقدرته على قيادة منتخبنا إلى كأس أمم إفريقيا، شريطة أن يُرسي قواعد الانضباط، ويختار لاعبين ملتزمين بالوطن، ويضع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية”.

وأضاف: “اعتذرَ خوان ميتشا عن الخلافات الأخيرة داخل المنتخب الوطني، وتعهّد بالتحدث مع اللاعبين لِضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. كما كنتُ واضحا في تأكيدي على عدم التسامح مع أيّ تجاوزات، وأن النزاعات يجب حلها من خلال الآليات المتاحة داخل اتحاد الكرة، وأنني دائما على استعداد للاستماع إلى المنتخب ودعمه”.

وختم تيدي نغيما تغريدته يقول: “كما طلبتُ من اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم والجهاز الفني إعطاء الأولوية للاعبين المحليين الموهوبين، الذين يجب أن تتاح لهم فرصة حقيقية لتمثيل غينيا الاستوائية في المنتخب الوطني”.

وكان عشرة لاعبين محترفين من منتخب عينيا الاستوائية قد رفضوا السفر إلى مالاوي، بِسبب عدم نيلهم مستحقات مالية، وبِعملة الأورو كما اشترطوا على اتحاد الكرة المحلي، فضلا عن السفر على متن طائرة خاصة. أما المدرب خوان ميشتا فهو يحمل “سوابق” في عدم الانضباط، وكانت هذه الحادثة الثالثة له، بعد تصرّفات أخرى في “كان” الكاميرون 2022 وكوت ديفوار 2024، وفقا لِتقارير الصحافة المحلية.