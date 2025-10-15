-- -- -- / -- -- --
إقالة مدرب منافس للجزائر في كأس إفريقيا
ح.م
مدرب غينيا الإستوائية خوان ميتشا.

أقدم اتحاد كرة القدم لِبلد منافس للمنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، على إقالة مدربه.

ويُجرى “الكان” افتراضا، بِبلاد مراكش في فترة ما بين الـ 21 من ديسمبر المقبل والـ 18 من جانفي 2026.

وقال اتحاد غينيا الإستوائية لِكرة القدم في أحدث بيان له، إن هيئته عقدت اجتماعا طارئا، واتّخذت قرار إقالة الناخب الوطني خوان ميتشا. مشيرة إلى أن وزير الرياضة هو مَن طلب عقد الاجتماع وتنحية المدرب.

وتتبارى غينيا الإستوائية مع “محاربي الصحراء” في الـ 31 من ديسمبر المقبل، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية. في فوج يضم أيضا بوركينا فاسو والسودان.

وفسّر اتحاد غينيا الإستوائية لِكرة القدم القرار بِرفض المدرب خوان ميتشا وبعض لاعبي المنتخب السفر إلى مالاوي، لِمواجهة فريق هذا البلد في الـ 9 من أكتوبر الحالي، في إطار الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم. وهو ما نجم عنه الخسارة فوق البساط بـ (0-3)، وتسليط غرامة مالية على منتخب غينيا الإستوائية (ذَكَرَ الغرامة المالية دون الكشف عن المبلغ بِالضبط).

وأضاف اتحاد الكرة لِغينيا الإستوائية أن هيئته ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة، لِاتّخاذ قرار نهائي بِشأن مدرب منتخب بلادها.

وبِالمقابل، أسند اتحاد غينيا الإستوائية لِكرة القدم المهمة مؤقّتا إلى المدرب المساعد كاستو نوبو، في مواجهة الضيف الليبيري (التعادل 1-1)، بِرسم الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المونديال، بعد ظهيرة الإثنين الماضي.

