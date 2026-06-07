مدرب منتخب مصر يعلّق بعد الهزيمة أمام البرازيل

أكد المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، أن المواجهة الودية أمام البرازيل، التي أقيمت بمدينة كليفلاند الأميركية، كانت اختبارا قويا ومثاليا لتشكيلته.

وانهزم المنتخب المصري، سهرة السبت، وديا أمام أشبال المدرب أنشيلوتي، بهدفين لهدف واحد، في مواجهة قوية، قدم فيها المنتخب المصري أداء محترما، وعرفت تألق الحارس الشناوي، ومشاركة النجم محمد صلاح في المرحلة الثانية.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي إن المنتخب واجه فريقاً مميزاً في الودية الأخيرة قبل المونديال، وأشار إلى أن مصطفى “زيكو” صاحب هدف مصر كان من أبرز مكاسب المباراة.

وأضاف مدرب منتخب مصر أنه يسعى دائماً لاختيار العناصر الأنسب لكل مرحلة، مشيداً بالحارس مصطفى شوبير، ومؤكداً العمل على بناء فريق قوي للمستقبل.

وطمأن حسام حسن بشأن جاهزية محمد صلاح بعد البرنامج التأهيلي الذي خضع له مع ليفربول والمنتخب.

كما أكد المدرب صعوبة مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار كأس العالم.

وتمكن المنتخب البرازيلي من افتتاح باب التهديف في د7 عن طريق برونو غيمارايش، مستغلا خطأ ارتكبه لاعب الوسط مهند لاشين .

وردّ المنتخب المصري بعد أربعة دقائق، عن طريق مصطفى زيكو، مستغلا هفوة من دفاع البرازيل، ليسجل هدف التعادل.

وتمكن البديل إندريك من تسجيل الهدف الثاني للبرازيل، في د52 ، بعد عرضية دقيقة من رافينيا.