مدرب ولفرهامبتون غاري أونيل يرفض فكرة الاستغناء عن آيت نوري

يعتبره عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه في الفريق

يرفض المدرب الأنجليزي لنادي ولفرهامبتون، غاري أونيل، جملة وتفصيلا، فكرة الاستغناء عن لاعبه، الدولي الجزائري ريان آيت نوري، لصالح أحد كبار أندية الدوري الأنجليزي الممتاز التي تريد التعاقد معه الموسم القادم.

ويصنع النجم الجزائري ريان آيت نوري الحدث في وسائل الإعلام الإنجليزية، بالتزامن مع اقتراب نهاية الموسم الجاري وانطلاقة فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تصاعد الصراع ما بين أكبر أندية “البريميرليغ” للفوز بخدماته بعد تألقه بشكل لافت هذا الموسم مع تشكيلة “الذئاب”.

وبحسب مصادر صحفية أنجليزية، فإن رغبة آيت نوري في الانضمام لأحد الأندية الكبيرة التي تتابعه وعلى رأسها نادي ليفربول قد تصطدم برغبة فريقه ولفرهامبتون بالحافظ عليه.

في نفس السياق، أكد موقع ” أعطني رياضة” البريطاني أن إدارة ولفرهامبتون تتمسك بخدمات الظهير الأيسر الجزائري، ولا تنوي وضعه من الأساس على قائمة اللاعبين المعروضين للبيع، خاصة وأنه عنصر لا غنى عنه في صفوف الفريق.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن المدرب الإنجليزي غاري أونيل، أكد لإدارة الفريق أنه يرفض تماما فكرة بيع آيت نوري، باعتبار أنه لاعب يمنحه حلولا كثيرة بين الدفاع والوسط الهجومي.

وفي الآونة الأخيرة، تحوّل آيت نوري الذي يلعب كظهير أيسر في أغلب الأوقات، للعب في الهجوم، حيث استغله مؤخرا المدرب غاري أونيل في بعض المباريات كجناح أيمن وأيسر، وهو الدور الذي أجاده باقتدار لاعب الخضر وقد فيه مردودا ابهر المتتبعين.

وبالرغم من رغبته في الإبقاء عليه مع الفريق، أشارت ذات المصادر إلى أن إدارة ولفرهامبتون ستوافق على بيع عقد آيت نوري في حالة واحدة، وهي وصول عرض مالي ضخم من جانب الأندية الساعية وراء التعاقد معه.

يذكر، أن آيت نوري لعب 29 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.