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رياضة

55 مليون أورو لتسريح آيت نوري

ق. ر
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55 مليون أورو لتسريح آيت نوري

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، عن استعداد إدارة نادي ولفرهامبتون للاستماع للعروض المقدّمة بخصوص لاعبها الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، إذا وصل عرض يلبي طموحات النادي، مؤكدة أنها حدّدت مبلغ 55 مليون أورو للتنازل عن خدمات لاعبها ريان آيت نوري.

تجدر الإشارة إلى أن لاعب “الخضر” يتواجد ضمن مفكرة العديد من أندية “البريميرليغ” هذا الموسم، ومن المحتمل جدا أن يغيّر الأجواء خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وعبّرت العديد من الأندية رغبتها في الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري، أهمها نادي المان سيتي الذي يدربه غوارديولا.

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